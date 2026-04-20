Capcom célèbre déjà le premier million de ventes pour Pragmata

Capcom enchaîne les bons résultats

Le succès est bel et bien au rendez-vous pour Pragmata, puisqu’il n’aura fallu que deux jours de commercialisation pour que le jeu atteigne son premier million de ventes. Capcom se félicite d’une telle performance pour cette nouvelle licence, qui a été créée par une jeune génération de développeurs selon les mots de l’éditeur.

Selon ce dernier, la sortie de la démo a beaucoup contribué à l’adhésion du public, tandis que la sortie multiplateforme du jeu, qui a même eu droit à une version Switch 2, est aussi l’une des clés de ce bon résultat. Notez d’ailleurs que cette version Switch n’est même pas encore disponible au Japon et dans certains pays asiatiques (elle sortira le 24 avril). Une bonne nouvelle et surtout un bon signal envoyé à l’industrie, qui montre que le public a soif de nouvelles licences et d’expériences du genre.

Pragmata est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N’hésitez pas à lire notre test pour en savoir un peu plus sur le jeu, ainsi que notre guide complet qui est en cours d’écriture.