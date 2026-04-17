La version console de Samson: A Tyndalston Story sortira dans le courant de cet automne

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À la vue de tous les problèmes rencontrés par la version PC de Samson: A Tyndalston Story au lancement du jeu, il est clair que Liquid Swords a bien fait de ne pas proposer une sortie consoles au même moment. Le studio doit déjà répondre à toutes les critiques de la version PC, mais il nous promet que le titre arrivera bien sur consoles, d’ici quelques mois.

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Samson
pc

Date de sortie : 08/04/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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