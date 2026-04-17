La version console de Samson: A Tyndalston Story sortira dans le courant de cet automne

Un planning chargé pour cette année

Liquid Swords vient de partager une feuille de route concernant les mises à jour à attendre sur Samson: A Tyndalston Story. Naturellement, la priorité est donnée à la version PC du jeu qui a déjà eu droit à quelques correctifs, et qui recevra une nouvelle update le 22 avril.

Celle-ci améliorera le système de combat très décrié tout en affinant certains détails concernant l’optimisation et le confort de l’expérience. La première vraie mise à jour de contenu sera pour la mi-mai, et concernera là aussi les combats proposés par le titre. La seconde mise à jour de contenu est quant à elle prévue pour la mi-juin, cette fois-ci pour enrichir l’expérience à bord d’un véhicule.

C’est donc beaucoup de travail qui attend Liquid Swords dans les mois à venir, surtout si l’on rajoute à cela la sortie de la version console. Sur la feuille de route, il est précisé que ce portage arrivera dans le courant de cet automne. Il n’est pas précisé sur quelles consoles, mais on peut parier que la PS5 et la Xbox Series sont concernées.