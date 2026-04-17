LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir nous emmène faire un tour dans la Batcave

Un vrai musée pour les fans du super-héros

Dans un nouveau journal de développeurs présenté par Jonathan Smith, directeur stratégique chez TT Games, la Batcave de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir est mise en avant pour nous montrer son importance.

Cet endroit évoluera donc tout au long de notre aventure, au fur et à mesure que Bruce Wayne prend possession des lieux pour y entreposer toute sa petite base. On y retrouvera évidemment toute notre collection de Bat-costumes tirés de toutes les époques, mais aussi un garage pour les différentes Batmobiles que l’on pourra utiliser dans le monde ouvert, là encore tirées de plusieurs histoires.

C’est aussi là que vous pourrez avoir accès à un arbre de compétences pour les personnages, ou plutôt les gadgets que vous utiliserez. Cela nous montre à quel point les personnages seront différents les uns des autres, avec des outils qui ne seront pas les mêmes.

LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sera disponible dès le 22 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. La version Switch 2 est prévue plus tard dans l’année, sans date précise pour le moment.