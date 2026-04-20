Les sorties jeux vidéo de la semaine du 20 avril (Kiln, Vampire Crawlers…)
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Rédigé par Jordan
La semaine dernière fut particulièrement riche côté sorties jeux vidéo, et il était temps que cela se calme un peu. Pour cette nouvelle fournée, place à moins de titres, de quoi nous laisser un peu plus de temps pour nous intéresser à chacun. Voici les sorties à ne pas manquer cette semaine.
Les sorties de la semaine
On notera cette semaine la sortie d’un nouveau titre prêt à aspirer notre temps libre, le bien nommé Vampire Crawlers. Reprenant l’aspect frénétique de Vampire Survivors en y ajoutant une dose de jeu de cartes, ce spin-off réunit tous les ingrédients pour devenir une nouvelle obsession. Il faudra cependant garder un peu de temps pour le consacrer à Kiln, étonnante tentative du studio Double Fine dans le monde des jeux multijoueurs, avec un pitch tout aussi surprenant qui nous demande de prendre le contrôle de vases et autres récipients en argile.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
20 avril
- Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)
- Bylina (PC)
- Space Drilling Station (PC, accès anticipé)
21 avril
- Vampire Crawlers (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)
- Albion Online (Xbox Series)
- Drop Duchy (PS5, Switch)
22 avril
- Tides of Tomorrow (PC, PS5, Xbox Series)
- Masters of Albion (PC)
- Dark Hours (PS5, Xbox Series)
23 avril
- Kiln (PC, PS5, Xbox Series)
- Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- 83 (PC, accès anticipé)
- Sudden Strike 5 (PC)
- Until Then (Xbox Series)
- Causal Loop (PC, PS5, Xbox Series)
24 avril
- Little Nightmares VR: Altered Echoes (SteamVR, PSVR2, Meta Quest)
- Flock Around (PC)
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