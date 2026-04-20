Les sorties jeux vidéo de la semaine du 20 avril (Kiln, Vampire Crawlers…)

Les sorties de la semaine

On notera cette semaine la sortie d’un nouveau titre prêt à aspirer notre temps libre, le bien nommé Vampire Crawlers. Reprenant l’aspect frénétique de Vampire Survivors en y ajoutant une dose de jeu de cartes, ce spin-off réunit tous les ingrédients pour devenir une nouvelle obsession. Il faudra cependant garder un peu de temps pour le consacrer à Kiln, étonnante tentative du studio Double Fine dans le monde des jeux multijoueurs, avec un pitch tout aussi surprenant qui nous demande de prendre le contrôle de vases et autres récipients en argile.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

20 avril

21 avril

22 avril

23 avril

24 avril