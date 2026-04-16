Le prix des casque Meta Quest va lui aussi augmenter, voici les nouveaux tarifs pour le casque de réalité virtuelle

Une hausse tout sauf virtuelle, et bien réelle

Les casques Meta Quest avaient le mérite de proposer un rapport qualité-prix tout à fait correct pour le milieu de la VR, surtout pour celles et ceux qui recherchaient un bon casque d’entrée de gamme avec la version 3S. Ce bon plan est un peu mis à mal aujourd’hui par la crise du marché de la RAM, puisque Meta vient d’annoncer une hausse des prix pour ses casques. En Europe, la hausse n’est pas aussi brutale qu’aux États-Unis, mais il faudra être prêt à payer quelques dizaines d’euros en plus si vous souhaitez acheter l’un de ces appareils.

Voici les nouveaux tarifs des casques Meta Quest communiqués par Meta :

Meta Quest 3S – 128 Go : 359,99 € au lieu de 329,99 €

: 359,99 € au lieu de 329,99 € Meta Quest 3S – 256 Go : 469,99 € au lieu de 439,99 €

: 469,99 € au lieu de 439,99 € Meta Quest 3 – 512 Go : 619,99 € au lieu de 549,99 €

Une hausse de 30 € pour le casque 3S donc, tandis que le casque Meta Quest 3 a droit à la plus grosse augmentation qui fait un peu plus mal au portefeuille. Ces prix seront mis en vigueur dès le 19 avril prochain, vous laissant donc quelques jours pour acheter ces casques à leur tarif initial avant l’augmentation.