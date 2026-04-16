007 First Light : Le thème principal interprété par Lana Del Rey est désormais disponible à l’écoute
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Rédigé par Jordan
Vous le savez, chaque film James Bond doit respecter certains codes. On y trouve beaucoup d’ingrédients similaires, qu’importe le long-métrage, de la « James Bond Girl » aux gadgets de l’007, en passant par un thème principal unique. Tout le monde se souvient de Skyfall qui est aujourd’hui difficilement détrônable dans le genre, mais IO Interactive tente de marquer les esprits à sa façon avec 007 First Light en faisant appel à une artiste très prisée, Lana Del Rey.
Le morceau phare du jeu est là
007 First Light aura donc lui aussi droit à son thème principal emblématique, et pour s’assurer qu’il nous reste en tête, IO Interactive a fait appel à Lana Del Rey, dont le style colle forcément à celui d’une adaptation de James Bond.
À tel point que l’artiste était déjà pressentie pour interpréter la chanson phare du film Spectre il y a quelques années, avant que le studio décide de choisir Sam Smith et son titre « Writing’s On the Wall », qui est désormais très populaire. C’est donc une petite revanche pour Lana Del Rey, et un énorme coup de pub pour 007 First Light, d’autant plus que le morceau en question porte le nom du jeu.
Le titre a été dévoilé dans son intégralité, et dispose de paroles forcément un peu « meta » nous invitant à jouer. Le morceau est aussi composé par David Arnold, que l’on retrouve déjà derrière pas mal de films James Bond comme Quantum Solace, Demain ne meurt jamais ou encore Meurs un autre jour.
007 First Light sera disponible dès le 27 mai sur PC, PS5 et Xbox Series, tandis que sa version Switch 2 arrivera dans le courant de l’été.
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Date de sortie : 27/05/2026