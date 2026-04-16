007 First Light : Le thème principal interprété par Lana Del Rey est désormais disponible à l’écoute

Le morceau phare du jeu est là

007 First Light aura donc lui aussi droit à son thème principal emblématique, et pour s’assurer qu’il nous reste en tête, IO Interactive a fait appel à Lana Del Rey, dont le style colle forcément à celui d’une adaptation de James Bond.

À tel point que l’artiste était déjà pressentie pour interpréter la chanson phare du film Spectre il y a quelques années, avant que le studio décide de choisir Sam Smith et son titre « Writing’s On the Wall », qui est désormais très populaire. C’est donc une petite revanche pour Lana Del Rey, et un énorme coup de pub pour 007 First Light, d’autant plus que le morceau en question porte le nom du jeu.

Le titre a été dévoilé dans son intégralité, et dispose de paroles forcément un peu « meta » nous invitant à jouer. Le morceau est aussi composé par David Arnold, que l’on retrouve déjà derrière pas mal de films James Bond comme Quantum Solace, Demain ne meurt jamais ou encore Meurs un autre jour.

007 First Light sera disponible dès le 27 mai sur PC, PS5 et Xbox Series, tandis que sa version Switch 2 arrivera dans le courant de l’été.