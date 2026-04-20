Bandai Namco annonce Dragon Ball Xenoverse 3 avec une première vidéo, le jeu sortira en 2027

Retour vers le futur

Surprise, surprise, Dragon Ball Project AGE 1000 était en réalité Dragon Ball Xenoverse 3. Ce nom de code reste tout de même important puisqu’il a un lien avec l’intrigue de ce nouvel épisode.

Il prendra place dans un futur lointain de l’univers Dragon Ball, dans lequel on découvrira de nouveaux personnages qui ont été créés par Akira Toriyama lui-même avant sa disparition. Comme dans les précédents épisodes, ce sera cependant à nous de façonner notre propre avatar, qui ira ensuite rejoindre les rangs d’une troupe de Saiyans (qui aura un petit aspect super-héros) tout en explorant la ville de West City. Cette première bande-annonce ne nous montre que peu d’images de gameplay et se contente de poser les bases de ce nouveau cadre futuriste.

Car il faudra attendre pas mal de temps avant de découvrir ce Dragon Ball Xenoverse 3. Bandai Namco et Dimps ont indiqué que le jeu ne sortirait pas avant 2027, sans donner de période plus précise. L’attente pourra donc se révéler encore un peu longue. Le jeu est pour l’instant prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.

Dragon Ball Xenoverse 2 tire sa révérence

Enfin, notez que Dragon Ball Xenoverse 2 n’est toujours pas mort puisque sa « Future Saga » a encore un dernier chapitre à nous faire découvrir. On a appris que ce quatrième DLC sera lancé dans le courant de l’été 2026, encore une fois sans plus de détails.

Une première vidéo a été partagée dans laquelle on y voit tous les super-vilains (qui ne sont pas tout à fait eux-mêmes) se rassembler pour combattre nos héros. Goku aura ainsi droit à une nouvelle transformation pour les combattre.

Il s’agira là du tout dernier DLC pour le jeu (et il était temps), qui cachera peut-être des informations sur la suite, allez savoir.