Dragon Ball FighterZ : Le DLC Dragon Ball Daima sera disponible dès le 22 avril

De quoi relancer le jeu ?

Annoncé en octobre dernier, ce DLC de Dragon Ball FighterZ a enfin fait reparler de lui grâce au récent Dragon Ball FighterZ Master Showdown, avec une première vraie vidéo de gameplay pour la nouvelle transformation de Goku, car il faut croire que le jeu manquait de versions de ce même personnage. Le protagoniste revient ici sous sa forme Super Saiyan 4, mais la plus récente (pas celle de Dragon Ball GT donc), avec un tout nouveau moveset qui nous est dévoilé en vidéo.

On découvre que ce nouveau DLC sera disponible très prochainement, puisqu’il sortira ce 22 avril. Au programme de ce nouveau contenu, vous retrouverez quelques éléments en plus de ce personnage et de ses 12 costumes alternatifs (ou plutôt couleurs alternatives). On parle ici d’autocollants supplémentaires ainsi que de 3 avatars pour le lobby. Est-ce qu’après cela, Dragon Ball FighterZ tirera enfin sa révérence ? Ça, ça reste encore à voir, tant les possibilités sont nombreuses (qui a dit Vegeta Super Saiyan 3 ?).