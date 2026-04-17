La manette PS5 DualSense édition limitée aux couleurs de 007 First Light est disponible en précommande

Où précommander la manette PS5 DualSense édition limitée 007 First Light ?

Cette manette PS5 DualSense édition limitée 007 First Light sera donc toute d’or vêtue, avec le logo du jeu affiché sur le pavé tactile. Un look du plus bel effet à condition d’aimer la couleur, et surtout le jeu en question. Puisqu’il s’agit d’une édition limitée, vous vous doutez bien que cette manette DualSense n’est pas au même prix que les modèles standards. Elle est ici affichée au prix de 84,99 €, ce qui est tout de même un sacré budget pour une manette. Et qui dit édition limitée dit aussi petit stock, c’est pourquoi il ne vaut mieux pas trop tarder pour mettre la main sur cette manette si vous la voulez vraiment.

Les précommandes pour la DualSense 007 First Light viennent d’être lancées, et on peut déjà retrouver cette manette sur plusieurs boutiques, comme Amazon. Voici où précommander la manette PS5 DualSense édition limitée 007 First Light :

La sortie de la manette se fera à la même date que le jeu, c’est-à-dire le 27 mai prochain. 007 First Light est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur Switch 2, même si cette version arrivera dans le courant de l’été.