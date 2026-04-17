Trails in the Sky 2nd Chapter sortira presque tout pile un an après le premier remake

Septembre 2025 et septembre 2026, même combat

Grâce aux différentes déclarations de Falcom, on se doutait qu’une sortie en septembre était programmée pour Trails in the Sky 2nd Chapter. La chose est maintenant confirmée puisque le jeu sera disponible dès le 17 septembre, soit presque pile un an après la sortie du premier remake. Pas question de perdre du temps chez Falcom, qui a de toute façon toujours été très prolifique lorsqu’il s’agit de cette saga. Alors pour un remake, les choses vont naturellement très vite.

Trails in the Sky 2nd Chapter sera disponible sur PC, PS5 et les deux Nintendo Switch. Le jeu aura droit à une édition physique sur consoles. On notera également qu’au Japon, en cas de précommande, un code pour télécharger The Legend of Heroes: Trails in the Sky (le premier jeu de la série) sera distribué, mais a priori, ce bonus n’est pas effectif pour l’Occident. Si vous avez terminé Trails in the Sky 1st Chapter, vous obtiendrez des bonus en transférant votre sauvegarde avec des costumes pour Estelle et Joshua.