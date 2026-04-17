Trails in the Sky 2nd Chapter sortira presque tout pile un an après le premier remake

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Falcom nous avait prévenu qu’il ne comptait pas trop attendre suite à la sortie de Trails in the Sky 1st Chapter pour enchaîner sur le remake du deuxième épisode. Le studio a donc vite confirmé une sortie à l’automne 2026 pour Trails in the Sky 2nd Chapter, sans donner de date très précise à l’époque. Jusqu’à aujourd’hui et la diffusion d’une nouvelle bande-annonce.

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Trails in the Sky 2nd Chapter
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Date de sortie : N/C

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