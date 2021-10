Call of Duty Vanguard : Le mode Zombies sera dévoilé ce jeudi

Call of Duty Vanguard sortira le 5 novembre prochain et bénéficiera comme chaque Call of Duty, d’une campagne, d’un mode multijoueur, ainsi que d’une extension de contenu dédiée à Warzone, en l’occurrence ici, une toute nouvelle carte nommée Pacifique.

Mais ce n’est pas tout, puisque nous avions appris que le mode Zombies sera également de la partie. Cependant, ce dernier ne sera pas développé par Sledgehammer Games, les développeurs du titre, mais par Treyarch les papas de ce mode de jeu.

Zombies + Dark Aether + Demons!? 🤘#Vanguard is bringing one of your favorite modes with a sinister twist.

📆 Oct 14th

🕘 8AM PT

See you there. pic.twitter.com/spn9SWwvvo

— Call of Duty (@CallofDuty) October 12, 2021