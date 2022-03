Call of Duty : Snoop Dogg sera bientôt jouable en tant qu’opérateur

Depuis quelques années, Activision a bien compris ce qui faisait le succès de Fortnite et tente de reproduire le même schéma avec ses différents jeux Call of Duty en multipliant les partenariats. Si Warzone et compagnie s’offrent parfois des featurings avec les succès populaires du moment, comme l’Attaque des Titans, la collaboration qui est annoncée aujourd’hui est encore plus étonnante, puisqu’elle met avant le célèbre Snoop Dogg.

Snoop D.O.Double G ne va pas tirer que des lattes ici

C’était une rumeur relayée par Tom Henderson depuis pas mal de semaine, mais on en a aujourd’hui la confirmation : Snoop Dogg va bientôt être jouable qu’en tant qu’opérateur dans les différents jeux de la licence Call of Duty.

Activision annonce cela à travers un post de blog en expliquant que l’artiste apparaitra tout d’abord dans la saison 3 de Call of Duty Mobile à l’occasion d’un tirage au sort spécial le 1er avril, et non, ce n’est pas un poisson en avance. Le Snoop Dogg Operator Bundle sera ensuite disponible pour Vanguard et Warzone dès le 19 avril prochain, et contiendra des items exclusifs ainsi que trois skins différents pour ce nouvel opérateur.

Plus de détails à propos de ce pack seront révélés dans les prochains jours, mais on peut déjà découvrir les premières images de cette collaboration unique.