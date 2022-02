Call of Duty : Le Titan Cuirassé (L’Attaque des Titans) débarque dans Vanguard et Warzone

Fortnite est peut-être le roi des collaborations, mais Call of Duty s’y met de plus en plus. Il y a quelques semaines, une collaboration étonnante entre la licence d’Activision et le manga très populaire L’Attaque des Titans avait lieu, avec un skin du personnage de Livai qui a débarqué dans le jeu. Mais ce n’était là que le début de la collaboration, puisque l’on peut désormais retrouver un autre costume encore un peu plus original.

Aucun rempart ne l’arrêtera

C’est donc le Titan Cuirassé qui débarque en force dans Call of Duty (en plus petit), avec le Tracer Pack: Attack on Titan — Armored Titan Mastercraft Bundle, qui contient 10 items dont le des plans d’armes inédits et surtout le skin du titan pour l’opérateur Roland Zeiment.

On retrouve également un emblème animé aux couleurs des trois fameux murs protégeant l’humanité dans le manga, ainsi que des armes faits de chair comme le Titan Colossal ou le Titan Cuirassé, ainsi qu’une arme de poing inspiré par les armes de Kenny, le mentor et ennemi de Livai.

Ce bundle est disponible dès maintenant dans Call of Duty Vanguard et Warzone.