Activision-Blizzard dévoile ses résultats financiers et évoque le jeu mobile Warcraft

Vous l’aurez compris si vous avez suivi assidument l’actualité ces derniers jours, tous les grands acteurs du jeu vidéo font le bilan du troisième trimestre de l’année fiscale 2022/2023. Après les constructeurs, on a eu droit à quelques éditeurs qui ont fait le point, comme Electronic Arts, et le bilan d’Activision-Blizzard-King était très attendu en raison du rachat de la société par Microsoft et des nombreuses polémiques gravitant autour du PDG de la boîte, Bobby Kotick.

Un Call of Duty un peu en berne, sauf sur mobiles

Activision Blizzard reported 2021 revenue of $8.8 billion today, up 8.8% YoY. Net Profit was $2.7 billion, up 22.8% YoY. Call of Duty: Vanguard saw lower premium sales than last years release. Call of Duty Mobile exceeded $1 billion in spend during 2021. pic.twitter.com/rIvnlJY6Vs — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 3, 2022

Avec tous ces bouleversements, comment se passent les finances d’Activision-Blizzard-King ? Eh bien pas trop mal si l’on en croit l’analyste Daniel Ahmad, puisque par rapport à l’année précédente, l’éditeur enregistre 8,8% de bénéfices en plus en 2021, pour un total 8,8 milliards de dollars de revenus, et ce malgré un Call of Duty Vanguard qui s’est moins vendu que le dernier épisode.

Si l’on prend seulement le dernier trimestre en compte, il y a effectivement moins de quoi se réjouir pour l’éditeur, qui constate une baisse de 10% de revenus pour ce trimestre, en notant que même l’engagement autour de Call of Duty Warzone s’est affaibli, sans doute lié aux nombreux bugs suite à la grève chez Raven Software. Il faut dire que l’éditeur peut surtout compter sur la puissance de Call of Duty Mobile, qui à lui seul a rapporté plus d’un milliards de dollars en 2021, pour booster un peu les chiffres globaux de l’année.

Pour ce qui est de la division Blizzard, Hearthstone est la seule licence qui continue à croitre d’année en année, tandis que Diablo II: Resurrected s’est vendu à plus d’exemplaires que n’importe quel titre Blizzard sur le quatrième semestre d’une année pleine.

Et puisque l’on parle de Blizzard, on voit que la partie mobile va devenir l’un des piliers du groupe puisqu’un mot sur les retours positifs sur Diablo Immortal (via plusieurs essais en alpha) a été adressé, tout comme l’évocation de « nouvelles expérience Warcraft ». Parmi elles, l’éditeur parle d’un « contenu mobile Warcraft entièrement nouveau qui arrivera dans les mains des joueurs pour la première fois » en 2022. Reste à voir quand cette expérience sera dévoilée.