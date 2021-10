Call of Duty Vanguard met en avant son mode solo dans son dernier trailer

Plus qu’un petit mois avant que Call of Duty Vanguard ne viennent envahir les charts des ventes de jeux, et les joueurs et joueuses ont récemment eu droit à une nouvelle approche sur le jeu grâce à une bêta, qui a montré que les tricheurs seraient toujours de la partie. Après le multijoueur, c’est donc le solo qui se montre un peu plus aujourd’hui avec un nouveau trailer.

La guerre sur tous les fronts

Comme on le sait déjà, l’histoire du mode solo nous entrainera sur plusieurs fronts de la Seconde Guerre Mondiale, dans la peau de soldats faisant partie d’une unité d’élite. On est donc clairement en terrain connu ici, mais les fans devraient apprécier d’autant plus que la mise en scène se veut être toujours plus impressionnante.

Call of Duty: Vanguard sera disponible dès le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.