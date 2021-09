Call of Duty Vanguard : Le multijoueur se montre en vidéo et le jeu détaille sa bêta

Après avoir longuement présenté une partie de son mode solo lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, Call of Duty Vanguard s’est attardé hier sur multijoueur, avec de nouvelles images et vidéos à l’appui. Ce qui a aussi permis à Activision de faire le point sur la bêta à venir.

Un aperçu du multi du jeu

On peut donc tout d’abord découvrir ces nouvelles images qui illustrent plusieurs cartes du mode multijoueur de cet épisode, avec également un trailer qui permet de bien nous mettre dans l’ambiance.

Une longue présentation est également disponible où les développeurs reviennent sur les spécificités du multi, avec 16 cartes dites classiques, 4 maps pour les matchs en 2 vs 2 et une pour le nouveau mode Champion de la Colline, qui met en place un tournoi jouable en solo ou en coop.

Pour ce qui est de la bêta fermée, elle commencera tout d’abord sur les plateformes PlayStation et va durer du 10 septembre à 19h jusqu’au 13 septembre à la même heure, avant d’arriver le 16 septembre sur les autres plateformes. Du 18 jusqu’au 20 septembre, c’est la bêta ouverte qui sera mise en place pour tout le monde. Ces bêtas vont donner accès à 3 modes de jeu (en plus du mode Champion de la Colline) et 3 maps, à savoir :

Hotel Royal

Red Star

Gavutu

Call of Duty: Vanguard sera disponible dès le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.