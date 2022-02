Call of Duty : Microsoft déclare que les prochains épisodes sortiront aussi sur PlayStation, même au-delà du deal actuel

L’une des grandes interrogations entourant le rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft est l’avenir des licences existantes de l’éditeur, qui pourraient devenir exclusives aux plateformes Xbox. Phil Spencer avait déjà adressé un mot sur le cas de Call of Duty, en disant vouloir respecter l’engagement qui lie actuellement Activision avec Sony, mais concernant la suite après le deal actuellement en cours, tout était possible. Histoire de clarifier les choses, Microsoft prend une nouvelle fois la parole et préciser l’avenir de la licence sur les autres plateformes, tout comme celui d’autres séries de l’éditeur.

Microsoft fait le dos rond

Dans un nouvel article publié par Microsoft pour évoquer la mise en pratique de nouveaux principes liés au Microsoft Store et aux applications qui peuvent être affichées dessus. Lorsque vient la question du rachat d’Activision-Blizzard, le constructeur en profite pour mettre les choses aux clairs sur l’avenir de Call of Duty sur PlayStation :

« La préoccupation évidente est que Microsoft pourrait rendre ce titre disponible exclusivement sur les consoles Xbox, ce qui compromettrait les opportunités des utilisateurs de Sony PlayStation. Afin d’être clair, Microsoft continuera à rendre Call of Duty et d’autres titres populaires d’Activision-Blizzard disponibles sur PlayStation pendant la durée de tout accord existant avec Activision. Et nous nous sommes engagés auprès de Sony à les rendre également disponibles sur PlayStation au-delà de l’accord existant, afin que les fans de Sony puissent continuer à profiter des jeux qu’ils aiment. »

Tout semble clair donc, et laisse penser que Microsoft continuera à sortir des jeux Call of Duty sur PlayStation même au delà de l’accord existant entre Activision et Sony.

Du moins, on imagine que ces nouveaux accords seront au cœur de nombreuses discussions entre les deux géants de l’industrie, et il est impossible de savoir à l’heure actuelle si tout cela tient de la promesse verbale ou de véritables nouveaux accords écrits (il est bien trop tôt pour cela, étant donné que le rachat n’est pas encore approuvé).

Des jeux Activision-Blizzard aussi sur Switch ?

Plus loin, Microsoft déclare également que d’autres jeux Activision-Blizzard devraient aussi sortir sur Nintendo Switch après le rachat :

« Nous souhaitons également prendre des mesures similaires pour soutenir la plateforme à succès de Nintendo. Nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour l’industrie, pour les joueurs et pour notre entreprise. »

En clair, tous les titres Activision-Blizzard pourront sortir sur de nombreuses plateformes différentes après le rachat, si Microsoft s’en tient à cette promesse. Et ne nous voilons pas la face : ces déclarations s’inscrivent dans la défense du constructeur afin que le rachat soit validé par la FTC.

C’est même directement avoué dans le même article, qui affirme donner ces précisions afin de répondre aux questionnements que pourraient avoir les régulateurs qui enquêtent sur la rachat. En somme, Microsoft veut prouver qu’il n’y aura aucun monopole ici, et que ce rachat ne viendra pas se heurter aux lois anti-trust.