Après un mois de juin dominé par Nintendo avec son combo Mario Strikers – Fire Emblem Warriors, l’été 2022 continue d’enchaîner les sorties jeux vidéo avec une Switch toujours en embuscade prête à dégainer ses grands JRPG. En attendant que Nintendo et PlayStation daignent enfin communiquer sur leur fin d’année après avoir manqué le non-E3, voici la liste de toutes les sorties PC et consoles de juillet 2022.

Les sorties à retenir en juillet 2022

Avant de passer à la liste complète, nous vous avons préparé comme chaque mois une vidéo qui revient sur les sorties majeures. En juillet, la Switch continuera sa période faste à condition d’aimer les JRPG avec Xenoblade Chronicles 3 et le remake HD 2D de Live A Live. Côté PlayStation, vous pourrez vous mettre dans la peau d’un chat grâce à Stray.

Les amateurs et amatrices de jeux narratifs auront de quoi faire sur PC et Xbox entre As Dusk Falls et Immortality tandis que MADiSON et surtout Digimon Survive sortiront enfin après leurs nombreux reports. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de juillet 2022 sur notre nouvelle page dédiée.

Toutes les sorties jeux vidéo juillet 2022

1er juillet

4 juillet

Instant Sports All-Stars (PS5, Switch)

5 juillet

Arcadegeddon (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Yurukill: The Calumniation Games (PC, PS4, PS5, Switch)

6 juillet

Rush Rally Origins (Xbox One)

Let’s Play! Oink Games (PC)

7 juillet

Matchpoint: Tennis Championships (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Overrogue (Xbox One, Xbox Series)

8 juillet

11 juillet

Neon Blight (PC)

12 juillet

Time on Frog Island (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (Switch)

Puy du Fou : La Quête d’Excalibur (PC, PS4)

XEL (PC, Switch)

Krut: The Mythic Winds (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Hellpoint (PS5, Xbox Series)

13 juillet

Loopmancer (PC)

Rune Factory 5 (PC)

Escape Academy (PC)

The Tale of Bistun (PC, Xbox One)

14 juillet

PowerWash Simulator (PC, Xbox One, Xbox Series)

Eyes in the Dark : The Curious Case of One Victoria Bloom (PC)

15 juillet

DC Krypto Super-Chien : Les Aventures de Krypto et Ace (PC, PS4, Xbox One, Switch)

19 juillet

20 juillet

Hazel Sky (PC, PS4, Xbox One, Switch)

DreadOut 2 (PS4)

Severed Steel (PS4, PS5)

21 juillet

Wayward Strand (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

River City Saga: Three Kingdoms (PC, PS4, Switch)

Post Void (PS4, PS5, Switch)

Severed Steel (Switch)

22 juillet

26 juillet

Immortality (PC, Xbox Series)

28 juillet

29 juillet

Acheter au meilleur prix les jeux de juillet en physique