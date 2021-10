AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative est un jeu d'enquête développé et édité par Spike Chunsoft. Faisant suite à l'épisode AI: The Somnium Files commercialisé en 2019, le joueur ou la joueuse suit cette fois les aventures de l'agent spécial Mizuki et de sa partenaire IA intitulée Aiba qui ont pour objectif de résoudre les étranges meurtres en série de Half Body.