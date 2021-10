Arcadegeddon

Arcadegeddon est un shooter coopératif multijoueur développé et édité par IllFonic. Disponible en accès anticipé depuis le 8 juillet 2021, le titre propose aux joueurs et aux joueuses de sauver de la faillite une salle d'arcade locale dont le dernier jeu à succès a été infecté par un virus conçu par une mégacorporation anonyme. Pour cela, vous devez terrasser les ennemis croisés sur votre route tout en explorant les différents biomes afin de récupérer des coffres cachés et jouer à des mini-jeux.