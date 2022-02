Matchpoint – Tennis Championships

Matchpoint – Tennis Championships est une simulation sportive de tennis développée par Torus Games et éditée par Kalypso Media. Intégrant un gameplay dynamique et immersif, le titre propose aux joueurs et aux joueuses de s'affronter sur les courts du monde entier en contrôlant pas moins de 16 stars de la discipline comme Daniil Medvedev, Garbiñe Muguruza ou encore Nick Kyrgios. Il est également possible de créer et de jouer son propre avatar dans un mode Carrière où l'objectif est de devenir le ou la numéro 1 mondial(e).