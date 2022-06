Eyes in the Dark : The Curious Case of One Victoria Bloom

Eyes in the Dark : The Curious Case of One Victoria Bloom est jeu de plateformes roguelike dans lequel vous incarnez Victoria Bloom. À l'aide de sa lampe torche et de sa fronde, Victoria doit combattre les ténèbres et les monstres qui ont envahi le manoir familial afin de sauver son grand-père Victor. La disposition des pièces est différente à chaque partie et plus vous progressez, plus les ennemis se montrent redoutables. Au fil de l'aventure, vous découvrirez de nouveaux gadgets qui viendront modifier votre façon de jouer.