Post Void

Post Void est une création indépendante développée en duo par Josef Martinovsky et Christopher Andreasson. Il s'agit d'un fast-FPS prenant place dans un univers complètement barré et psychédélique, où l'action se veut très nerveuse. Equipé d'une arme à feu et d'une idole symbolisant sa santé, le personnage doit rapidement éliminer les ennemis présents afin de garder cette idole pleine et de pouvoir passer aux salles suivantes. Punitif, le jeu se positionne aussi en tant que die and retry, où chaque nouvelle tentative est différente de la précédente grâce à la génération procédurale de ses niveaux.