Klonoa Phantasy Reverie Series

KLONOA Phantasy Reverie Series est une compilation regroupant Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea's Veil, sortis respectivement au préalable sur PlayStation et PlayStation 2. La licence de jeu de plateforme initialement développée par Namco renaît donc grâce à une remasterisation de ses deux opus mettant en scène le chat aux grandes oreilles. Accompagné au cours de ses aventures par son ami Huepow, Klonoa peut compter sur son Anneau du vent pour saisir et projeter ses ennemis. Outre un lifting graphique, ces remasters proposent des niveaux de difficulté ajustables ainsi qu'un mode deux joueurs.