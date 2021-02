As Dusk Falls

As Dusk Falls est un jeu narratif développé par Interior/Night et édité par Xbox Game Studios. Il se définit comme un drama interactif et est assez similaire aux production Quantic Dream. Visuellement, il se rapproche du style romans graphiques en utilisant une technologie mélangeant 2D et 3D. L'histoire se déroule en Arizona et suivra le parcours de deux familles sur 30 ans après un cambriolage qui aurait mal tourné.