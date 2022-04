MADiSON

MADiSON est un jeu d'horreur psychologique développé et édité par Bloodious Games. Souhaitant proposer une expérience au gameplay troublant et au scénario à la fois perturbant et fascinant, le joueur ou la joueuse suit l'histoire d'un personnage se réveillant dans une pièce sombre avec les mains couvertes de sang nommé Luca. Au nom du démon MADiSON, celui-ci est contraint de poursuivre un rituel sanglant débuté il y a plusieurs décennies.