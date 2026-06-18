Le bundle Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia est disponible en précommande, voici où le trouver au meilleur prix

Où précommander le bundle Switch 2 + Pokémon Pokopia ?

Le pack est donc disponible en précommande avant sa sortie prévue dans quelques jours, le 2 juillet prochain. Notez que Pokémon Pokopia est ici fourni en code numérique et non en boitier physique, ce qui peut compter pour les plus collectionneurs. Un pack vendu dès 469,99 € à la Fnac (soit le prix correct pour un bundle, surtout avec l’augmentation de prix annoncée pour la rentrée) et disponible chez plusieurs revendeurs dès ce 17 juin.

D’ailleurs, Pokémon Pokopia est loin d’être le seul jeu jouable sur la nouvelle console de Nintendo, qui bénéficie en plus de bien meilleures performances techniques, de jeux visuellement plus aboutis, en plus d’en faire profiter de nombreux portages provenant de la première Switch, dont le catalogue est très largement compatible. D’autres productions exclusives à la Nintendo Switch 2 sont également disponibles, comme l’excellent Donkey Kong Bananza, le baroudeur Mario Kart World ou prochainement Nintendo Switch Sports Resort.

Rappelons que, bien que les précommandes soient désormais ouvertes, le pack ne sera disponible que le 2 juillet prochain. Pokémon Pokopia reste exclusif à la Nintendo Switch 2, vous pouvez d’ores et déjà retrouver notre test ainsi que tous nos guides pour mieux avancer dans cette aventure si singulière.