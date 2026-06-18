Le bundle Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia est disponible en précommande, voici où le trouver au meilleur prix

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Sorti en mars dernier, Pokémon Pokopia est l’un des phénomènes de ce début d’année 2026. Voir débarquer un bundle regroupant la nouvelle console de Nintendo et le simulateur de vie à la sauce The Pokemon Company n’a donc rien d’étonnant pour cet été qui débute sous les plus hauts mercures. Fraîchement annoncé, le pack est désormais disponible en précommande, notamment à la Fnac, à un prix plutôt logique pour ce qui nous attend. Les précommandes sont ouvertes, on vous dévoile tout.

bundle nintendo switch 2 pokemon pokopia
Un tout nouveau Bundle Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia vous attend !

Où précommander le bundle Switch 2 + Pokémon Pokopia ?

Le pack est donc disponible en précommande avant sa sortie prévue dans quelques jours, le 2 juillet prochain. Notez que Pokémon Pokopia est ici fourni en code numérique et non en boitier physique, ce qui peut compter pour les plus collectionneurs. Un pack vendu dès 469,99 € à la Fnac (soit le prix correct pour un bundle, surtout avec l’augmentation de prix annoncée pour la rentrée) et disponible chez plusieurs revendeurs dès ce 17 juin.

D’ailleurs, Pokémon Pokopia est loin d’être le seul jeu jouable sur la nouvelle console de Nintendo, qui bénéficie en plus de bien meilleures performances techniques, de jeux visuellement plus aboutis, en plus d’en faire profiter de nombreux portages provenant de la première Switch, dont le catalogue est très largement compatible. D’autres productions exclusives à la Nintendo Switch 2 sont également disponibles, comme l’excellent Donkey Kong Bananza, le baroudeur Mario Kart World ou prochainement Nintendo Switch Sports Resort.

Rappelons que, bien que les précommandes soient désormais ouvertes, le pack ne sera disponible que le 2 juillet prochain. Pokémon Pokopia reste exclusif à la Nintendo Switch 2, vous pouvez d’ores et déjà retrouver notre test ainsi que tous nos guides pour mieux avancer dans cette aventure si singulière.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
switch 2

Date de sortie : 05/03/2026

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

En savoir plus

Sur le même thème

Un bundle contenant la Switch 2 avec Pokémon Pokopia sera proposé dès le mois de juillet

switch 2
pokémon pokopia

Pokémon Pokopia : une mise à jour gratuite sous-marine et un Pass d’extension en trois parties à venir pour le jeu de simulation de vie

switch 2
Pokémon Pokopia

Fantominus – Pokémon Pokopia

switch 2
pokémon pokopia

Grotadmorv – Pokémon Pokopia

switch 2
Pokemon Pokopia grotadmorv
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

[MAJ] C’est officiel, un portage de Call of Duty: Black Ops et Black Ops II est annoncé pour juillet sur les consoles PlayStation
pc xbox one ps3 xbox 360
Call of Duty : Black Ops
Dispatch : Un DLC gratuit rend les versions Switch et Switch 2 moins censurées, avec d’autres options amusantes
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dispatch : Un DLC gratuit rend les versions Switch et Switch 2 moins censurées, avec d’autres options amusantes
Epic Games détaille son Unreal Engine 6, nouvelle version du moteur qui arrivera en accès anticipé dès 2027
Epic Games détaille son Unreal Engine 6, nouvelle version du moteur qui arrivera en accès anticipé dès 2027
GTA 5 : Une mise à niveau gratuite sur PS5 et Xbox Series va enfin être proposée
pc ps5 xbox series ps4 xbox one ps3 xbox 360
GTA 5 : Une mise à niveau gratuite sur PS5 et Xbox Series va enfin être proposée
L’action-RPG Tomo: Endless Blue façon Pokémon sortira aussi sur Switch 2 en plus du PC
pc switch 2
L’action-RPG Tomo: Endless Blue façon Pokémon sortira aussi sur Switch 2 en plus du PC
Le réalisateur du film Death Stranding évoque le degré de violence de l’adaptation
Le réalisateur du film Death Stranding évoque le degré de violence de l’adaptation
Après Saros, Housemarque pourrait travailler sur un plus petit projet
ps5
Après Saros, Housemarque pourrait travailler sur un plus petit projet
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles amène le New Game + et d’autres ajustements dans son nouveau patch
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles amène le New Game + et d’autres ajustements dans son nouveau patch
On a joué à l’accès anticipé de Fatekeeper, une vitrine graphique qui sert de bonne mise en bouche pour l’avenir
pc
On a joué à l’accès anticipé de Fatekeeper, une vitrine graphique qui sert de bonne mise en bouche pour l’avenir
Zenless Zone Zero se met à jour avec sa version 3.0 et sort aujourd’hui sur Steam
pc ps5 ios android
Zenless Zone Zero se met à jour avec sa version 3.0 et sort aujourd’hui sur Steam
Xbox avait prévu de fermer Ninja Theory avant le showcase, et aurait conservé l’annonce de Senua pour revendre le studio plus facilement
pc ps5 xbox series
Xbox avait prévu de fermer Ninja Theory avant le showcase, et aurait conservé l’annonce de Senua pour revendre le studio plus facilement
Outward 2 : Mauvaise nouvelle, l’early access de la suite du RPG de Nine Dots ne démarrera finalement qu’en 2027
pc
Outward 2 : Mauvaise nouvelle, l’early access de la suite du RPG de Nine Dots ne démarrera finalement qu’en 2027
Stop Killing Games : La Commission européenne rend son rapport sur l’initiative de préservation des jeux, sans avancée majeure
Stop Killing Games : La Commission européenne rend son rapport sur l’initiative de préservation des jeux, sans avancée majeure
Le nouveau chef de la stratégie de Xbox réaffirme qu’il n’est pas question de revenir en arrière concernant les exclusivités
pc xbox series
Le nouveau chef de la stratégie de Xbox réaffirme qu’il n’est pas question de revenir en arrière concernant les exclusivités
Le jeu de survie The Planet Crafter s’en va visiter les planètes PS5 et Xbox Series dès le mois de juillet
pc ps5 xbox series
Le jeu de survie The Planet Crafter s’en va visiter les planètes PS5 et Xbox Series dès le mois de juillet
12 jeux vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra, dont Risk of Rain 2 et Tropico 6
ps5 ps4
Risk of Rain 2 illustration perosnnage bleu
Grâce à la série animée sur Netflix, Devil May Cry 5 a connu sa plus belle année côté ventes depuis sa sortie
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Grâce à la série animée sur Netflix, Devil May Cry 5 a connu sa plus belle année côté ventes depuis sa sortie
Xbox Game Pass : EA Sports FC 26, Call of Duty: Vanguard… voici les jeux qui rejoindront bientôt l’abonnement
pc xbox series
Xbox Game Pass : EA Sports FC 26, Call of Duty: Vanguard… voici les jeux qui rejoindront bientôt l’abonnement
Clive Barker’s Hellraiser: Revival s’ajoute à la longue liste des jeux de cet automne, le jeu d’horreur dévoile sa date de sortie
pc ps5 xbox series
Clive Barker’s Hellraiser: Revival s’ajoute à la longue liste des jeux de cet automne, le jeu d’horreur dévoile sa date de sortie
Nintendo met à jour ses Switch avec la version 22.5.0 qui modifie l’eShop de la première console
switch switch 2
Nintendo met à jour ses Switch avec la version 22.5.0 qui modifie l’eShop de la première console
Les développeurs de Final Fantasy Resonance pensent savoir pourquoi les RPG au tour par tour sont de nouveau en vogue
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les développeurs de Final Fantasy Resonance pensent savoir pourquoi les RPG au tour par tour sont de nouveau en vogue
13 démos à essayer dès maintenant pour le Steam Néo Fest de juin 2026, des centaines de jeux jouables gratuitement
pc
13 démos à essayer dès maintenant pour le Steam Néo Fest de juin 2026, des centaines de jeux jouables gratuitement
Mark Gordon, le grand patron du studio Treyarch (Call of Duty), annonce son départ du studio
Mark Gordon, le grand patron du studio Treyarch (Call of Duty), annonce son départ du studio
XBOX veut se séparer de Ninja Theory (Hellblade) et Double Fine (Psychonauts), des négociations sont en cours pour éviter la fermeture
pc ps5 xbox series
XBOX veut se séparer de Ninja Theory (Hellblade) et Double Fine (Psychonauts), des négociations sont en cours pour éviter la fermeture