Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous permet désormais de cacher la sarbacane

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Ubisoft ne lâche pas son dernier succès en date. Très apprécié, Assassin’s Creed IV Black Flag a repris la mer début juillet par l’intermédiaire d’un remake intitulé Assassin’s Creed Black Flag Resynced. L’occasion de revivre les aventures d’Edward Kenway avec le moteur Anvil, sans s’encombrer des séquences du présent de l’opus originel.

Malheureusement, il a fallu faire une croix sur l’extension standalone Le Prix de la Liberté, dédiée à Adéwalé, qui n’a pas été intégrée à cette occasion. Pas de quoi freiner la progression du Jackdaw vers le succès. En attendant de savoir si Ubisoft a autre chose au menu pour le retour de Black Flag, voici une nouvelle mise à jour, déployée sur tous les supports depuis 16 h ce mardi 4 août.

La mise à jour 1.0.6 apporte de nombreuses corrections de bugs et optimisations à tous les niveaux, mais la principale fonctionnalité ajoutée permet aux joueurs de masquer la sarbacane. Une petite option demandée par de nombreux joueurs soucieux de pouvoir admirer les diverses tenues d’Edward Kenway sans entrave. Sur Xbox Series, cette mise à jour pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced pèse 15,2 Go en raison du remplacement de fichiers, tandis que sur PS5, PC et PC via Steam, elle pèse respectivement 5,03 Go, 3,7 Go et 1,8 Go.

Liste des correctifs de la mise à jour 1.0.6

Général

Le nombre de sauvegardes automatiques est passé de 5 à 10, afin de permettre aux joueurs de revenir à des sauvegardes plus anciennes.

Correction d’un problème sur PC où les cinématiques pouvaient être bloquées à 30 FPS lorsque les paramètres graphiques étaient réglés sur « Personnalisé » à partir d’un préréglage « Faible ».

Ajout du tutoriel manquant expliquant comment jeter de l’argent.

Correction d’un problème où les notifications des packs de DLC pouvaient apparaître au début d’une nouvelle partie.

Correction d’un problème où Edward pouvait commencer à glisser juste après un voyage rapide vers un point synchronisé en courant puis en sautant.

Correction d’un problème sur PC au clavier/souris où l’icône de quête pouvait être cochée ou décochée lors de la sélection de l’onglet Quêtes.

Correction d’un problème où les joueurs ne recevaient pas de message de confirmation après l’achat de packs de ressources.

Correction d’un problème empêchant parfois les joueurs d’effectuer du parkour en maintenant RT après avoir réassigné cette touche au sprint.

Correction de plusieurs plantages mineurs pouvant survenir lors des combats terrestres et navals.

Correction d’un problème empêchant parfois d’activer ou de désactiver la capuche d’Edward pendant un saut de la foi.

Gameplay

Correction d’un problème empêchant parfois les joueurs d’effectuer un balayage de jambes sur des ennemis en état d’alerte ou de suspicion.

Correction d’un problème où les Brutes d’élite ne chargeaient pas toujours le joueur.

Correction d’un problème pouvant survenir lorsque les joueurs tentaient d’engager des danseuses alors qu’ils étaient debout sur une caisse.

Correction d’un problème où l’utilisation rapide de la fléchette-corde pouvait devenir indisponible après une interruption par une attaque ennemie ou après une pendaison avec la fléchette-corde.

Correction d’un problème empêchant parfois d’assassiner des pirates ivres dans la fumée après être entré en combat contre eux.

Correction d’un problème où les navires ennemis n’infligeaient parfois aucun dégât en percutant le Jackdaw sous certains angles.

Correction d’un problème où les corps assis sur des bancs pouvaient être fouillés ou transportés après le chargement d’une sauvegarde.

Correction d’un retard dans la réaction des gardes lorsqu’ils apercevaient un corps pendu.

Correction d’un problème où Edward ne regardait pas toujours dans la direction de sa cible lors des combats navals.

Correction d’un problème où Edward pouvait déclencher une élimination en franchissant un ennemi.

Correction d’un problème où le chef d’un convoi naval pouvait être projeté dans les airs après avoir réduit le niveau de recherche ou envoyé le navire dans la flotte de Kenway pendant un abordage.

Monde

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en tentant de faire du parkour entre un arbre et un mur à Kingston.

Correction d’un problème permettant d’utiliser le voyage rapide vers un point de synchronisation non débloqué à La Havane.

Correction d’un problème où aucun message d’avertissement ne s’affichait lors d’une tentative de voyage rapide vers un fort capturé depuis une zone restreinte.

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en chute libre en grimpant derrière le coffre de l’île de Mariguana.

Progression et économie

Correction d’un problème où le prix de la roue du Kraken était affiché de manière incorrecte.

Correction d’un problème où l’entrée du codex du navire The Benjamin se débloquait trop tard dans l’aventure.

Interface et menus

Mise à jour de la police d’écriture en chinois simplifié afin d’améliorer la lisibilité.

Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en passant à l’onglet Carte lors de la consultation d’une entrée du Codex.

Correction de problèmes d’alignement lorsque la langue était réglée sur l’arabe.

Correction d’un problème où les icônes des navires alliés s’affichaient incorrectement.

Correction d’un problème où le fond noir des objectifs activé par les préréglages d’accessibilité visuelle restait affiché pendant les Failles modernes.

Visuels et graphismes

Correction de plusieurs problèmes d’animation.

Correction de problèmes mineurs liés à la physique des corps.

Correction de plusieurs problèmes de caméra lors des assassinats.

Correction de problèmes d’éclairage sous l’eau.

Correction de défauts visuels sur les murs du fort de Nassau.

Correction d’un problème où le sang des ennemis apparaissait au niveau des hanches au lieu du menton lors des éliminations au pistolet.

Correction de problèmes visuels lors des bagarres dans les tavernes lorsque des ennemis étaient mis K.O. près des tables et des chaises.

Correction de problèmes de clipping avec la cape de l’Armure Hellion par vent fort.

Localisation

Correction de la traduction du nom Assassin’s Creed Black Flag Resynced sur tous les packages de la version chinoise simplifiée.

Correction de la traduction du trophée/succès Ed le plongeur en chinois simplifié.

Audio

Correction de plusieurs problèmes de sons manquants.

Correction de l’absence de son lorsqu’un garde classique bloquait une attaque au corps à corps.

Correction d’un problème où le bruit du moulin à eau de la planque continuait à être joué après être entré puis sorti du menu, même si le jardin de la planque n’était pas débloqué.

Ajustement de certains dialogues en chinois simplifié afin qu’ils soient plus audibles.

Quêtes (attention : spoilers)