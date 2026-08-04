Assassin’s Creed Black Flag Resynced vous permet désormais de cacher la sarbacane

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Un peu moins d’un mois après sa sortie et plus de trois millions d’exemplaires écoulés, Assassin’s Creed Black Flag Resynced continue de recevoir des mises à jour. Si ce n’est pas déjà fait automatiquement, vous pouvez télécharger la mise à jour 1.0.6 et obtenir la possibilité de… Masquer la sarbacane.

Edward Kenway Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced // Source : Ubisoft

Parce que le style passe avant tout

Ubisoft ne lâche pas son dernier succès en date. Très apprécié, Assassin’s Creed IV Black Flag a repris la mer début juillet par l’intermédiaire d’un remake intitulé Assassin’s Creed Black Flag Resynced. L’occasion de revivre les aventures d’Edward Kenway avec le moteur Anvil, sans s’encombrer des séquences du présent de l’opus originel.

Malheureusement, il a fallu faire une croix sur l’extension standalone Le Prix de la Liberté, dédiée à Adéwalé, qui n’a pas été intégrée à cette occasion. Pas de quoi freiner la progression du Jackdaw vers le succès. En attendant de savoir si Ubisoft a autre chose au menu pour le retour de Black Flag, voici une nouvelle mise à jour, déployée sur tous les supports depuis 16 h ce mardi 4 août.

La mise à jour 1.0.6 apporte de nombreuses corrections de bugs et optimisations à tous les niveaux, mais la principale fonctionnalité ajoutée permet aux joueurs de masquer la sarbacane. Une petite option demandée par de nombreux joueurs soucieux de pouvoir admirer les diverses tenues d’Edward Kenway sans entrave. Sur Xbox Series, cette mise à jour pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced pèse 15,2 Go en raison du remplacement de fichiers, tandis que sur PS5, PC et PC via Steam, elle pèse respectivement 5,03 Go, 3,7 Go et 1,8 Go.

Liste des correctifs de la mise à jour 1.0.6

Général

  • Le nombre de sauvegardes automatiques est passé de 5 à 10, afin de permettre aux joueurs de revenir à des sauvegardes plus anciennes.
  • Correction d’un problème sur PC où les cinématiques pouvaient être bloquées à 30 FPS lorsque les paramètres graphiques étaient réglés sur « Personnalisé » à partir d’un préréglage « Faible ».
  • Ajout du tutoriel manquant expliquant comment jeter de l’argent.
  • Correction d’un problème où les notifications des packs de DLC pouvaient apparaître au début d’une nouvelle partie.
  • Correction d’un problème où Edward pouvait commencer à glisser juste après un voyage rapide vers un point synchronisé en courant puis en sautant.
  • Correction d’un problème sur PC au clavier/souris où l’icône de quête pouvait être cochée ou décochée lors de la sélection de l’onglet Quêtes.
  • Correction d’un problème où les joueurs ne recevaient pas de message de confirmation après l’achat de packs de ressources.
  • Correction d’un problème empêchant parfois les joueurs d’effectuer du parkour en maintenant RT après avoir réassigné cette touche au sprint.
  • Correction de plusieurs plantages mineurs pouvant survenir lors des combats terrestres et navals.
  • Correction d’un problème empêchant parfois d’activer ou de désactiver la capuche d’Edward pendant un saut de la foi.

Gameplay

  • Correction d’un problème empêchant parfois les joueurs d’effectuer un balayage de jambes sur des ennemis en état d’alerte ou de suspicion.
  • Correction d’un problème où les Brutes d’élite ne chargeaient pas toujours le joueur.
  • Correction d’un problème pouvant survenir lorsque les joueurs tentaient d’engager des danseuses alors qu’ils étaient debout sur une caisse.
  • Correction d’un problème où l’utilisation rapide de la fléchette-corde pouvait devenir indisponible après une interruption par une attaque ennemie ou après une pendaison avec la fléchette-corde.
  • Correction d’un problème empêchant parfois d’assassiner des pirates ivres dans la fumée après être entré en combat contre eux.
  • Correction d’un problème où les navires ennemis n’infligeaient parfois aucun dégât en percutant le Jackdaw sous certains angles.
  • Correction d’un problème où les corps assis sur des bancs pouvaient être fouillés ou transportés après le chargement d’une sauvegarde.
  • Correction d’un retard dans la réaction des gardes lorsqu’ils apercevaient un corps pendu.
  • Correction d’un problème où Edward ne regardait pas toujours dans la direction de sa cible lors des combats navals.
  • Correction d’un problème où Edward pouvait déclencher une élimination en franchissant un ennemi.
  • Correction d’un problème où le chef d’un convoi naval pouvait être projeté dans les airs après avoir réduit le niveau de recherche ou envoyé le navire dans la flotte de Kenway pendant un abordage.

Monde

  • Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en tentant de faire du parkour entre un arbre et un mur à Kingston.
  • Correction d’un problème permettant d’utiliser le voyage rapide vers un point de synchronisation non débloqué à La Havane.
  • Correction d’un problème où aucun message d’avertissement ne s’affichait lors d’une tentative de voyage rapide vers un fort capturé depuis une zone restreinte.
  • Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en chute libre en grimpant derrière le coffre de l’île de Mariguana.

Progression et économie

  • Correction d’un problème où le prix de la roue du Kraken était affiché de manière incorrecte.
  • Correction d’un problème où l’entrée du codex du navire The Benjamin se débloquait trop tard dans l’aventure.

Interface et menus

  • Mise à jour de la police d’écriture en chinois simplifié afin d’améliorer la lisibilité.
  • Correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en passant à l’onglet Carte lors de la consultation d’une entrée du Codex.
  • Correction de problèmes d’alignement lorsque la langue était réglée sur l’arabe.
  • Correction d’un problème où les icônes des navires alliés s’affichaient incorrectement.
  • Correction d’un problème où le fond noir des objectifs activé par les préréglages d’accessibilité visuelle restait affiché pendant les Failles modernes.

Visuels et graphismes

  • Correction de plusieurs problèmes d’animation.
  • Correction de problèmes mineurs liés à la physique des corps.
  • Correction de plusieurs problèmes de caméra lors des assassinats.
  • Correction de problèmes d’éclairage sous l’eau.
  • Correction de défauts visuels sur les murs du fort de Nassau.
  • Correction d’un problème où le sang des ennemis apparaissait au niveau des hanches au lieu du menton lors des éliminations au pistolet.
  • Correction de problèmes visuels lors des bagarres dans les tavernes lorsque des ennemis étaient mis K.O. près des tables et des chaises.
  • Correction de problèmes de clipping avec la cape de l’Armure Hellion par vent fort.

Localisation

  • Correction de la traduction du nom Assassin’s Creed Black Flag Resynced sur tous les packages de la version chinoise simplifiée.
  • Correction de la traduction du trophée/succès Ed le plongeur en chinois simplifié.

Audio

  • Correction de plusieurs problèmes de sons manquants.
  • Correction de l’absence de son lorsqu’un garde classique bloquait une attaque au corps à corps.
  • Correction d’un problème où le bruit du moulin à eau de la planque continuait à être joué après être entré puis sorti du menu, même si le jardin de la planque n’était pas débloqué.
  • Ajustement de certains dialogues en chinois simplifié afin qu’ils soient plus audibles.

Quêtes (attention : spoilers)

  • « Overrun and Outnumbered » : correction d’un problème où James Kidd restait immobile si le joueur passait la cinématique puis utilisait rapidement une fléchette soporifique sur un ennemi.
  • « Delirium » : correction d’un problème où les voiles semblaient flotter dans les airs lorsque le joueur remontait à la surface.
  • « Traveling Salesman » : correction d’un problème où des modèles de civils de faible qualité apparaissaient si la cinématique était passée.
  • « Vainglorious Bastards » : correction d’un problème où le Royal African Ship pouvait parfois couler après la cinématique.
  • « A Second Chance » : correction d’un problème où Edward pouvait utiliser le voyage rapide vers le Jackdaw tout en transportant de la nourriture, ce qui pouvait la faire disparaître.
  • « Mayan Mysteries » : correction d’un problème empêchant d’obtenir l’Armure maya lorsqu’une pierre maya avait été récupérée avant la quête Overrun and Outnumbered.
  • « A Cockalorum » : Lucy pouvait parfois sortir de sa cachette pendant l’objectif « Atteindre la villa ».
  • « The Sage’s Buried Secret » : correction d’un problème où James Kidd pouvait rester bloqué si le joueur obstruait son chemin dans les rochers.
  • « What the Devil! » : correction d’un problème où les joueurs pouvaient valider par erreur l’objectif « Aborder le HMS Demolition » en incarnant Edward.
  • « Templar Ships » : correction d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en combat s’ils étaient repérés pendant qu’ils espionnaient des civils.
  • « Upton Travers » : correction d’un problème où l’objectif « Tuer Upton » disparaissait après le chargement d’une sauvegarde.
  • « Diving for Medicines » : correction d’un problème pouvant entraîner la perte des sauvegardes automatiques si les joueurs participaient à Upton Travers pendant la quête principale.
  • Correction d’un problème dans certaines quêtes où les ennemis ne réagissaient pas correctement lorsqu’ils étaient touchés par une fléchette soporifique ou de folie tout en suivant un autre personnage.
  • Correction d’un problème sur Black Island où les activités « Morgan’s Treasures » et « Midnight Moonshine » pouvaient parfois rester indisponibles.

 

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Jaquette d'Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced
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Date de sortie : 09/07/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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