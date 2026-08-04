Xbox renforcerait prochainement sa rétrocompatibilité avec le Disc-to-Digital et les portages de jeux Xbox 360 sur PC

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Le marché physique tremble depuis la décision de Sony d’arrêter la production de Blu-ray à partir de 2028 pour les jeux PlayStation, déclaration brutale s’inscrivant dans une tendance du marché à diriger la consommation vers le tout dématérialisé. Chaque prise de parole sur le physique, la préservation ou la rétrocompatibilité est donc scrutée par le public attaché à ces sujets. Xbox a récemment considéré le catalogue de sa première console pour porter une première salve de jeux sur PC, mais on aurait visiblement une idée plus globale de la roadmap d’après un document qui tourne en interne, dont une fonctionnalité similaire pour les jeux Xbox 360 ainsi qu’un programme Disc-to-Digital.

Le nouveau logo Xbox // Source : Xbox

L’arrivée prochaine du Disc-to-Digital

Il y a seulement deux semaines, Xbox nous informait que quatre jeux de sa première console devenaient jouables sur PC via rétrocompatibilité, avec de meilleures performances techniques, sans surcoût. Les prémisses d’un programme de rétrocompatibilité qui va rapidement s’étaler davantage si l’on se fie à The Verge, qui a pu mettre la main sur un document interne.

Si l’on suit la chronologie des fonctionnalités à venir, le fameux « Disc-to-Digital » devait commencer à se déployer en version beta pour les membres du programme Xbox Insider, mais visiblement ça a été reporté. En conséquence, la fenêtre d’août visée pour que la fonctionnalité soit disponible pour tout le monde est possiblement incertaine. En tout cas, ça ne devrait plus trop tarder.

On rappelle le principe du « Disc-to-Digital » : en insérant un disque Xbox One ou Xbox Series dans l’une de ces deux consoles, on obtient une licence du jeu en version dématérialisée, rattachée au disque en question et au compte sur lequel la manœuvre est faite. De cette manière, la licence reprendrait le fonctionnement d’un jeu acheté en démat, sans avoir besoin à nouveau du disque.

Cette version numérique comprendrait les avantages indiqués sur la page du jeu concerné sur le Xbox Store, comme le Play Anywhere ou le Cloud Gaming. La seule chose, pour éviter les abus, c’est que le droit numérique est lié à chaque disque. Si par exemple vous avez obtenu le jeu numérique depuis votre disque, et que vous prêtez ou revendez votre disque à quelqu’un, c’est cette nouvelle personne qui peut jouir du droit numérique, après avoir fait la manipulation à son tour.

Les jeux 360 sur PC, appareils mobiles… et Helix

Xbox project helix annonce 1

Logo du Project Helix // Source : Xbox

Ensuite, le mois d’octobre mentionne la rétrocompatibilité complète sur PC des jeux Xbox première du nom, dans la continuité de ce qui a été amorcé avec Conker: Live and Reloaded, Fuzion Frenzy, BLiNX: The Time Sweeper et Crimson Skies: High Road to Revenge.

Enfin, le planning s’arrête sur le sujet des jeux Xbox 360. Microsoft permettrait aux développeurs de décider si oui ou non ils veulent activer la rétrocompatibilité de leurs jeux, en gardant également la main sur le prix du jeu et sa disponibilité dans le Game Pass.

Pour les jeux concernés, les jeux Xbox 360 seraient alors jouables sur PC, les appareils portables mais aussi le Project Helix, la prochaine console de salon de Xbox. Cette fonctionnalité se déploierait progressivement, entre 2027 et 2028.

À défaut de rassurer sur la gestion du physique pour la prochaine génération, Xbox tente toujours de garder le cap sur la préservation de l’héritage de ses anciennes consoles, là où PlayStation reste un bien plus mauvais élève, sans parler du brouillard épais concernant la rétrocompatibilité de sa future PS6, dont l’absence de lecteur est effrayamment pressentie.

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