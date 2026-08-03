Palworld Online, une déclinaison MMO du jeu de survie de Pocketpair, s’annonce sur mobiles pour cette année

Un spin-off littéralement dans la Pocket

Lorsque l’on connait la puissance du marché mobile, Palworld Online semble être la bonne idée pour fructifier davantage la marque appartenant à Pocketpair. Mais pour ce projet, le travail est assuré par Garena, un studio basé à Singapour. Terry Zhao, le président du studio, affiche les ambitions du jeu :

« Palworld est une licence largement reconnue, et nous voyons une opportunité de transposer l’essence du jeu PC sur mobile d’une manière qui encourage les joueurs à se connecter et à partir ensemble à l’aventure. En collaborant étroitement avec Pocketpair, nous tenons à préserver la profondeur, l’immersion et la liberté qui définissent Palworld, tout en optimisant soigneusement l’expérience pour le jeu sur mobile. »

Palworld Online reprend donc ce qui a fait la réussite du jeu de base, à savoir l’exploration d’un monde ouvert avec ses trésors, ses environnements colorés ainsi que ses Pals à capturer et à élever. Le lore sera par ailleurs étendu en proposant des histoires secondaires inédites à découvrir.

Côté survie, rien de très nouveau : on développe sa base et on exploite les Pals capturés pour automatiser la production et défendre ladite base. Et pour ce qui est du multi, on mise davantage sur le social pour faire de Palworld Online une expérience davantage tournée MMO que le Palworld classique. On pourra rencontrer des gens et créer des groupes afin de participer à des activités coopératives, notamment lors de séquences en PvE, ou compétitives, avec des matchs en PvP.

Le tout sera bien sûr optimisé pour une maniabilité mobile, et pour un jeu de survie et les différentes mécaniques que cela implique, ça reste du boulot.

Palworld Online débarquera cette année sur iOS et Android.