Final Fantasy VII Revelation : La fin n’aura pas de cliffhanger, et si DLC il y a, le concept d’INTERmission pourrait être repris

La question excitante de la conclusion de la trilogie

Rebelote. Après une première partie dans laquelle Naoki Hamaguchi a notamment révélé comment l’annonce de Final Fantasy VII Revelation avait boosté les ventes de Remake et Rebirth, une deuxième partie de l’entretien du réalisateur japonais par Automaton a été publiée. Et cette fois, il est question de l’histoire de Revelation, ou plus précisément de sa fin ainsi que de ses hypothétiques DLC.

Déjà, et c’est de nouveau confirmé par Hamaguchi pour celles et ceux qui espéraient une issue différente, la fin de Final Fantasy VII Revelation ne laissera aucun enjeu en suspens :

« L’histoire sera terminée au sein du jeu principal. Nous avons bien l’intention de conclure la série avec FFVII Revelation, et nous poursuivons le développement avec cet objectif en tête. »

Rien de très nouveau donc, même si un rappel ne fait jamais de mal. Avant cette déclaration, la nature de cette fin est évoquée plus tôt dans l’interview, avec bien sûr la mention de plusieurs pistes possibles pour ne pas focaliser les fans sur une seule théorie. Une fin comme dans l’original, ou bien totalement nouvelle, le tout en jouant subtilement avec les attentes comme dans Remake et Rebirth, faites vos jeux.

Et vu qu’aucune miette ne veut être lâchée pour se faire une idée de la fin, Hamaguchi en profite pour clarifier la rumeur selon laquelle la fin de Revelation mènerait aux événéments du film Advent Children :

« Nous n’excluons pas l’éventualité de déboucher sur la fin FF VII AC (Advent Children, ndlr). Le concept de la série FF VII Remake est de créer un nouvel univers englobant le lore des nombreux et différents spin-offs que nous avons créé jusqu’ici – pas juste FF VII AC, mais aussi Dirge of Cerberus et Crisis Core. Nous n’excluons donc pas la possibilité que la fin fasse le lien avec FF VII AC, mais nous disons plutôt que FF VII AC a simplement été incorporé à l’univers global de la série FF VII Remake, y compris la fin. Cependant, je ne me prononcerais pas sur la question de savoir si la fin est conçue pour y mener directement. »

La fin de l’histoire, mais pas celle du contenu ?

Parler du contenu scénaristique de Final Fantasy VII Revelation amène forcément la question des DLC, brûlante sur les lèvres des fans et des enquêteurs du net. Une fouille ayant révélé des indices sur pas mal de DLC, sûrement liés à des accessoires, skins ou invocations, ainsi qu’une potentielle aventure additionnelle via un pass d’extension.

Bien évidemment, rien n’est explicité ni confirmé par Hamaguchi mais voici ce qu’il déclare au sujet des DLC :

« J’ai l’impression qu’à ce stade, autant les médias que la communauté de fans s’attendent à voir arriver un DLC. De plus, je perçois des attentes immenses sur la franchise Final Fantasy VII. Ou plutôt, on a l’impression que les fans ne veulent pas encore qu’elle se termine. Ceci étant dit, les choses ne sont pas encore figées, donc nous ne pouvons pas dire : « Très bien, nous allons créer des DLC pour FF VII Revelation ». Cependant, si nous recevons le soutien des fans, et qu’il y a une vraie demande à ce sujet, je pense que nous envisagerions sérieusement cette possibilité. »

Ce filou de Naoki Hamaguchi pense nous avoir en voulant nous faire croire que, premièrement, l’existence d’un ou plusieurs DLC dépendrait de la demande populaire, et, deuxièmement, que celle-ci ne serait pas déjà au rendez-vous alors qu’elle est vive (et qu’il le dit lui-même), et ce peut-être même avant l’annonce officielle de Revelation.

Nous en revenons alors au moment où le réalisateur déclare que la fin du jeu principal ne disposera pas de cliffhanger, avant d’aborder à quoi pourrait ressembler un DLC lancé après commercialisation du jeu :

« Si, par hypothèse, nous devions sortir un DLC, nous voudrions probablement créer une sorte de spin-off centré sur un personnage spécifique pour raconter des histoires inédites, un peu comme ce que nous avons fait avec Yuffie avec FF7R EPISODE INTERmission (le DLC exclusif à la version Intergrade de FF VII Remake, ndlr), et je pense que, parmi les fans, il y a une demande pour cela. Ainsi, dans le cas où nous devrions envisager la création d’un DLC, c’est le genre de chose que nous essaierions probablement de faire. »

Là encore les paris sont ouverts, et nul doute que chaque fan a sa petite idée ou son fantasme quant à la nature d’un tel DLC.

Final Fantasy VII Revelation débarquera au printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.