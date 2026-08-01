CloverPit amènera sa folie addictive sur consoles PlayStation et Switch le 13 août

Fric = pognon

Considéré comme un croisement entre Balatro et Buckshot Roulette, CloverPit a plutôt bien été accueilli. Un petit prix, un gameplay surfant sur les doses de dopamine régulières, cette vilaine sucrerie va désormais faire les belles heures des joueurs et joueuses de PlayStation et de Switch.

Le trailer diffusé en ligne, en plus de résumer l’expérience proposée par le jeu, annonce en effet que le 13 août, CloverPit débarquera sur PS5, PS4, Switch 2 et Switch 1, au prix de 5,99 euros. Rappelons que le but est de rembourser des dettes que l’on doit à une mystérieuse entité en dominant une machine à sous tout aussi… particulière.

Reprenant les codes de ses inspirations, entre un certain minimalisme avec ce huis clos à la direction artistique un peu cradingue, et des mécaniques de scoring et de pari hyper stimulants, le rogue-lite assure de surcroît des dizaines d’heures de jeu si vous souhaitez acquérir tous les objets altérant vos parties, visionner toutes les fins ou encore débloquer tous les succès.

Déjà disponible sur PC (via Steam et Microsoft Store), Xbox Series, Xbox One, iOS et Android, n’hésitez pas à consulter notre test de CloverPit pour en savoir plus sur le jeu.