La série TV God of War va visiblement recaster Atreus et Thrud pour la saison 2, par souci d’âge

Un recast pour coller à God of War: Ragnarok ?

Il semblerait que l’on reparte sur le même genre de découpage que l’adaptation The Last of Us. Tandis que la série TV God of War se chargera d’adapter le jeu de 2018 à l’occasion de la saison 1, tout porte à croire que sa suite, Ragnarok, sera l’objet de la saison 2. En effet, selon le site MP1st et les indices liés aux noms de code des rôles, des annonces pour un casting faites en mai dernier concerneraient les personnages d’Atreus et Thrud, pour en incarner une version plus âgée.

Au lieu d’un profil entre 9 et 12 ans voulu pour ces personnages dans le cadre de la saison 1, il serait ici question d’un âge requis entre 14 et 17 ans. Et quiconque a joué aux deux opus de la saga nordique sait qu’il y a un petit gap entre les deux aventures, en l’occurrence trois ans. Surtout, les personnages prennent davantage part à l’action dans le deuxième. Or, vu qu’il s’agit de ne pas trop tarder entre deux saisons, un recast est jugé nécessaire par Prime Video.

Callum Vinson (Atreus) et Island Austin (Thrud) ne feront donc qu’une saison à l’écran avant de voir débarquer deux autres interprètes. Un changement de casting est toujours assez compliqué pour permettre au public de s’attacher à un personnage, surtout en l’espace d’une seule saison. On se demande également s’il n’était pas possible dès le départ de faire comme avec Bella Ramsey pour The Last of Us et prendre pour chaque perso un profil capable d’assurer une continuité. Mais sans doute que la différence dans les scènes d’action auxquelles ils sont confrontés ne l’a pas permis.

En tout cas, nous ne sommes pas près de voir cette saison 2 arriver vu que la saison 1 a pris du retard avec la blessure de Ryan Hurst.