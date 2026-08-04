Beast of Reincarnation : Les premiers tests de la presse sont là, que vaut le jeu de Game Freak ?

Un bon fond, mais répétitif et techniquement en difficulté ?

De belles promesses accompagnaient l’action-RPG Beast of Reincarnation, une sorte de projet parallèle mené par Game Freak et édité par Fictions. Et s’il s’avère globalement que ce n’est pas forcément la claque de l’anné, il a de bons atouts à faire valoir.

Lorsque l’on regarde le Metacritic, le score semble tout à fait correct en atteignant 73 sur la version PS5 (52 reviews), et 72 sur la version PC (27 reviews). Quant à la moyenne Opencritic, elle est de 76 (49 reviews).

Dans les détails, selon Polygon, l’aspect exploration, intéressant au départ avec les pouvoirs d’Emma, perd en intérêt progressivement avec des zones qui se ressemblent et qui se ferment petit à petit, « comme si l’on pouvait sentir le budget se restreindre en temps réel ».

VGC a quant à lui mis la note de 3/5 soulignant la réussite de la relation entre Emma et son toutou Koo, une éclaircie dans « un décor et une histoire ordinaires ». Et là où tout le monde semble d’accord, c’est à la fois sur le système de combat, très agréable, avec la parade occupant une belle place, mais aussi sur la répétitivité du bestiaire, y compris des boss, comme le souligne particulièrement Noisy Pixel, auteur d’un 6/10.

Enfin, Beast of Reincarnation semble afficher une certaine instabilité technique sur console, même sur PS5 Pro, avec des soucis de framerate selon les situations. Le jeu se prend même de mauvaises évaluations sur Steam, avec beaucoup de grogne concernant l’optimisation, du flou visuel et le manque d’options graphiques. Pour ça, au moins, des patchs peuvent régler ou atténuer quelques soucis.

En ce qui nous concerne, le test n’est pas prévu pour tout de suite, étant donné que nous n’avons pas eu accès en avance au jeu, mais nous vous tiendrons au courant au sujet de cette review.

Beast of Reincarnation est disponible depuis ce 4 août sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et est accessible via le Game Pass.