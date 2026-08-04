Beast of Reincarnation : Les premiers tests de la presse sont là, que vaut le jeu de Game Freak ?

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Un jeu Game Freak autre que Pokémon, ça intrigue forcément. Et quand il s’agit d’un univers post-apo, d’un action-RPG et que l’on est accompagné d’un immense toutou, ça renforce la curiosité. Beast of Reincarnation, annoncé en juin 2025, arrive aujourd’hui sur PC, PS5 et Xbox Series. Plusieurs sites ont pu l’essayer en avance et sortir un test, et on ne peut pas forcément dire que l’emballement règne sur la toile.

Beast of Reincarnation // Source : Game Freak

Un bon fond, mais répétitif et techniquement en difficulté ?

De belles promesses accompagnaient l’action-RPG Beast of Reincarnation, une sorte de projet parallèle mené par Game Freak et édité par Fictions. Et s’il s’avère globalement que ce n’est pas forcément la claque de l’anné, il a de bons atouts à faire valoir.

Lorsque l’on regarde le Metacritic, le score semble tout à fait correct en atteignant 73 sur la version PS5 (52 reviews), et 72 sur la version PC (27 reviews). Quant à la moyenne Opencritic, elle est de 76 (49 reviews).

Dans les détails, selon Polygon, l’aspect exploration, intéressant au départ avec les pouvoirs d’Emma, perd en intérêt progressivement avec des zones qui se ressemblent et qui se ferment petit à petit, « comme si l’on pouvait sentir le budget se restreindre en temps réel ».

VGC a quant à lui mis la note de 3/5 soulignant la réussite de la relation entre Emma et son toutou Koo, une éclaircie dans « un décor et une histoire ordinaires ». Et là où tout le monde semble d’accord, c’est à la fois sur le système de combat, très agréable, avec la parade occupant une belle place, mais aussi sur la répétitivité du bestiaire, y compris des boss, comme le souligne particulièrement Noisy Pixel, auteur d’un 6/10.

Enfin, Beast of Reincarnation semble afficher une certaine instabilité technique sur console, même sur PS5 Pro, avec des soucis de framerate selon les situations. Le jeu se prend même de mauvaises évaluations sur Steam, avec beaucoup de grogne concernant l’optimisation, du flou visuel et le manque d’options graphiques. Pour ça, au moins, des patchs peuvent régler ou atténuer quelques soucis.

En ce qui nous concerne, le test n’est pas prévu pour tout de suite, étant donné que nous n’avons pas eu accès en avance au jeu, mais nous vous tiendrons au courant au sujet de cette review.

Beast of Reincarnation est disponible depuis ce 4 août sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et est accessible via le Game Pass.

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Jaquette de Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation
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Date de sortie : 04/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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