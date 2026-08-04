Xbox Game Pass : Date Everything!, Sandustry, Egging On et d’autres rejoignent le service

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Chez Xbox, et si on en reste purement au jeu vidéo, le mois d’août est l’occasion d’ouvrir la bêta multijoueur pour son Gears of War E-Day, clairement voulu comme un temps fort de la marque cette année. Si vous disposez d’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate ou PC, vous y aurez même accès plus tôt que les autres. Un avantage qui rejoint la traditionnelle première fournée de jeux du mois sur le Game Pass, à venir pour les deux prochaines semaines.

Xbox Game Pass // Source : Xbox

Les nouveautés d’août pour le Game Pass

Outre l’arrivée aujourd’hui et déjà prévue de Heretic + Hexen, tout comme celle de Beast of Reincarnation, dont les premiers avis sont tombés, de belles choses rejoignent le catalogue Game Pass. Plusieurs titres étaient déjà là mais rejoignent le palier Premium, comme PowerWash Simulator 2, Ball x Pit ou MIO: Memories in Orbit. Toutefois, des arrivées inédites comme Date Everything!, dans lequel vous pouvez tout draguer (même un frigo), pourraient attirer votre attention.

Voici les arrivées sur le Xbox Game Pass dans les prochains jours :

  • Monsters are Coming! (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 6 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
  • PowerWash Simulator 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
  • Bounty Star (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 11 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
  • Date Everything! (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août (Ultimate, Premium, PC)
  • Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
  • BALL x PIT (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 12 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
  • Cricket 26 (Cloud, Console et PC) – 13 août (Ultimate, Premium, PC)
  • MIO: Memories in Orbit (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 13 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
  • Sandustry (Game Preview) (PC) – 13 août (Ultimate, PC)
  • Egging On (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 18 août (Ultimate, PC)

Quatre jeux nous quittent le 15 août, voici la liste :

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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