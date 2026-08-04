Xbox Game Pass : Date Everything!, Sandustry, Egging On et d’autres rejoignent le service
Chez Xbox, et si on en reste purement au jeu vidéo, le mois d’août est l’occasion d’ouvrir la bêta multijoueur pour son Gears of War E-Day, clairement voulu comme un temps fort de la marque cette année. Si vous disposez d’un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate ou PC, vous y aurez même accès plus tôt que les autres. Un avantage qui rejoint la traditionnelle première fournée de jeux du mois sur le Game Pass, à venir pour les deux prochaines semaines.
Les nouveautés d’août pour le Game Pass
Outre l’arrivée aujourd’hui et déjà prévue de Heretic + Hexen, tout comme celle de Beast of Reincarnation, dont les premiers avis sont tombés, de belles choses rejoignent le catalogue Game Pass. Plusieurs titres étaient déjà là mais rejoignent le palier Premium, comme PowerWash Simulator 2, Ball x Pit ou MIO: Memories in Orbit. Toutefois, des arrivées inédites comme Date Everything!, dans lequel vous pouvez tout draguer (même un frigo), pourraient attirer votre attention.
Voici les arrivées sur le Xbox Game Pass dans les prochains jours :
- Monsters are Coming! (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 6 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
- PowerWash Simulator 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
- Bounty Star (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 11 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
- Date Everything! (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août (Ultimate, Premium, PC)
- Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
- BALL x PIT (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 12 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
- Cricket 26 (Cloud, Console et PC) – 13 août (Ultimate, Premium, PC)
- MIO: Memories in Orbit (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 13 août (Ultimate, PC, dorénavant sur le Premium)
- Sandustry (Game Preview) (PC) – 13 août (Ultimate, PC)
- Egging On (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 18 août (Ultimate, PC)
Quatre jeux nous quittent le 15 août, voici la liste :
- Menace (Game Preview) (PC)
- Atlas Fallen (Cloud, Console et PC)
- Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console et PC)
- Firewatch (Cloud, Console et PC)