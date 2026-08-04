Xbox Game Pass : Date Everything!, Sandustry, Egging On et d’autres rejoignent le service

Les nouveautés d’août pour le Game Pass

Outre l’arrivée aujourd’hui et déjà prévue de Heretic + Hexen, tout comme celle de Beast of Reincarnation, dont les premiers avis sont tombés, de belles choses rejoignent le catalogue Game Pass. Plusieurs titres étaient déjà là mais rejoignent le palier Premium, comme PowerWash Simulator 2, Ball x Pit ou MIO: Memories in Orbit. Toutefois, des arrivées inédites comme Date Everything!, dans lequel vous pouvez tout draguer (même un frigo), pourraient attirer votre attention.

Voici les arrivées sur le Xbox Game Pass dans les prochains jours :

Quatre jeux nous quittent le 15 août, voici la liste :