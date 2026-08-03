Les sorties jeux vidéo de la semaine du 3 août (Beast of Reincarnation, Marvel Tōkon, Sovereign Tower…)
Le mois d’août a démarré depuis quelques jours avec ses sorties jeux vidéo de l’été à surveiller. Si la dernière semaine de juillet fut assez tranquille malgré l’arrivée de Halo: Campagin Evolved, on commence plutôt fort ce nouveau mois avec le dernier bijou d’Arc System Works, le retour de Game Freak dans un registre autre que celui de Pokémon, ou encore le nouveau jeu des devs de Crown Gambit.
Les sorties de la semaine
Si vous n’avez pas eu assez de Spidey avec le dernier film actuellement au cinéma, vous le retrouverez dans Marvel Tōkon: Fighting Souls!, le jeu de combat en 4v4 de toute beauté venu des fourneaux d’Arc System Works. Et si vous êtes plutôt d’humeur vagabonde et post-apocalyptique, ce mardi signe le début des aventures d’Emma et Koo dans Beast of Reincarnation.
Enfin, petite page francophone avec la sortie du dungeon crawler Hellslave II: Judgment of the Archon, et celle du jeu de rôle et de gestion Sovereign Tower.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
4 août
- Beast of Reincarnation (PC, PS5, Xbox Series)
- Big Walk (PC, PS5, Switch 2)
- Kynseed (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)
- Korea. IL-2 Series (PC, accès anticipé)
- HellSlave II: Judgment of the Archon (PC)
5 août
- Akatori (PC)
- Gunstoppable (PC)
6 août
- Marvel Tōkon: Fighting Souls! (PC, PS5)
- Sovereign Tower (PC)
- ReStory (PC)
- Lies of P (Switch 2)
- Obakeidoro 2: Chase & Seek (Switch 2, Switch)
- Monsters are Coming (Xbox Series)
- Capy Castaway (PC)
- Echobreaker (PC)