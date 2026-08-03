Les sorties jeux vidéo de la semaine du 3 août (Beast of Reincarnation, Marvel Tōkon, Sovereign Tower…)

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Le mois d’août a démarré depuis quelques jours avec ses sorties jeux vidéo de l’été à surveiller. Si la dernière semaine de juillet fut assez tranquille malgré l’arrivée de Halo: Campagin Evolved, on commence plutôt fort ce nouveau mois avec le dernier bijou d’Arc System Works, le retour de Game Freak dans un registre autre que celui de Pokémon, ou encore le nouveau jeu des devs de Crown Gambit.

Marvel Tokon // Source : Sony

Les sorties de la semaine

Si vous n’avez pas eu assez de Spidey avec le dernier film actuellement au cinéma, vous le retrouverez dans Marvel Tōkon: Fighting Souls!, le jeu de combat en 4v4 de toute beauté venu des fourneaux d’Arc System Works. Et si vous êtes plutôt d’humeur vagabonde et post-apocalyptique, ce mardi signe le début des aventures d’Emma et Koo dans Beast of Reincarnation.

Enfin, petite page francophone avec la sortie du dungeon crawler Hellslave II: Judgment of the Archon, et celle du jeu de rôle et de gestion Sovereign Tower.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

4 août

5 août

  • Akatori (PC)
  • Gunstoppable (PC)

6 août

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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