Les sorties jeux vidéo de la semaine du 3 août (Beast of Reincarnation, Marvel Tōkon, Sovereign Tower…)

Les sorties de la semaine

Si vous n’avez pas eu assez de Spidey avec le dernier film actuellement au cinéma, vous le retrouverez dans Marvel Tōkon: Fighting Souls!, le jeu de combat en 4v4 de toute beauté venu des fourneaux d’Arc System Works. Et si vous êtes plutôt d’humeur vagabonde et post-apocalyptique, ce mardi signe le début des aventures d’Emma et Koo dans Beast of Reincarnation.

Enfin, petite page francophone avec la sortie du dungeon crawler Hellslave II: Judgment of the Archon, et celle du jeu de rôle et de gestion Sovereign Tower.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

4 août

5 août

Akatori (PC)

Gunstoppable (PC)

6 août