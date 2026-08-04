FIFA World Cup : Le studio Refactor Games, derrière le jeu de Netflix, a été fermé par Delphi Interactive

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À l’occasion de la Coupe du Monde de football 2026 organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la FIFA avait prévu d’accompagner l’événement avec la sortie du jeu officiel de la compétition. Intitulé FIFA World Cup: Launch Edition, le projet s’est révélé catastrophique, et si ça ne suffisait pas pour l’équipe de développement, celle-ci vient de se voir licenciée moins de deux mois après la sortie du jeu, comme l’a repéré Game Developer.

FIFA World Cup: Launch Edition // Source : Netflix Games

On peut échanger avec Infantino ?

Pendant un temps, chaque édition de l’Euro et de la Coupe du Monde de foot faisait l’objet d’un jeu vidéo dédié de la part d’Electronic Arts. Ensuite, c’était via un mode de jeu directement intégré au jeu de foot d’EA Sports de la même année. Sauf que maintenant, le contrat liant la FIFA à l’éditeur américain n’existe plus, et l’organisation la plus puissante du ballon rond voulait SON jeu incarnant la dernière compétition internationale, qui a vu l’Espagne vainqueure pour la deuxième fois de son histoire.

Ce jeu s’appelle FIFA World Cup: Launch Edition et a été développé par Refactor Games, sous la houlette de Delphi Interactive, pour le compte de Netflix. Comme on pouvait s’en douter avec un développement éclair incapable de sortir le titre ailleurs que le jour du début de la compétition, soit le 11 juin dernier, le jeu de sport a été complètement raté. Un rendu visuel très laid, une IA déplorable et un manque flagrant de challenge, l’intérêt est inexistant.

Pourtant, Reractor Games est loin d’être un studio né de la dernière pluie, avec la présence d’anciens de EA Sports, 2K Sports et OneTeam Partners. Un premier jeu de football américain, Football Simulator, avait été lancé en early access en 2022 (et l’est toujours d’ailleurs). Mais comme on l’a dit, les conditions de développement et l’exclusivité Netflix ne suggéraient pas de miracle, même si le géant américain avait parlé de succès majeur et « d’un des meilleurs lancements de jeu en cloud » sur la plateforme.

Peu importe, Delphi Interactive, participant au capital de Refactor Games, a décidé de virer tout le monde, sans sommation, confient certains employés concernés. On ne sait pas combien de personnes cela représente au total. Un ancien employé de Refactor s’est exprimé sur Linkedin :

« Delphi a tout simplement mis fin aux activités de Refactor juste après avoir sorti le jeu FIFA World Cup pour Netflix. L’entièreté du studio a été lienciée aujourd’hui donc, si vous recherchez des talents, je peux vous mettre en contact avec des personnes formidables. »

Une autre personne, à son tour sur son profil, a livré le même témoignage :

« Après avoir sorti FIFA World Cup Launch Edition pour Netflix Games, la société mère du studio a malheureusement cessé tout financement, et toute l’équipe, moi y compris, a été licenciée. »

La phrase « La Fifa, fournisseuse officielle de bonheur pour l’humanité », déjà insupportable venant de la bouche de l’actuel président de la FIFA, a décidément touché dans le mille.

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