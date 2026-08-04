Crimson Moon, le Soulslike gothique de ProbablyMonsters, sortira le 1er septembre sur PC, PS5 et Xbox Series

La chasse démarre à la rentrée

Au cas où vous l’auriez loupé, Crimson Moon ne compte pas faire dans la finesse. De belles armures, des bestioles à occire, des mises à mort sanglantes et une bande-son metal, le titre indé de ProbablyMonsters ne s’approche pas sur la pointe des pieds, et le dernier trailer le rappelle.

https://www.youtube.com/watch?v=ul3gAI899IQ

Rappelons que le Soulslike prend place dans un univers inspiré de la Haute Renaissance et de l’art gothique, où les anges et les démons se fichent sur la figure. Jouable en solo ou en coop, on incarne un des quatre Nephilims chargés de sauver l’humanité en chassant la ville de Gildenarch de ses créatures sanguinaires, à travers un titre qui mise sur la rejouabilité avec notamment l’étoffement de son build à mesure qu’on réalise des tentatives, appelées des chasses, pour arriver jusqu’au boss de zone.

La date de Crimson Moon est donc désormais actée au 1ᵉʳ septembre sur PC (via Steam et Epic), PS5 et Xbox Series, et on nous informe aussi que les artistes HEALTH, Jared Dines, Misha Mansoor et Ricky Armellino participent à la bande-son du jeu, notamment celle qui se joue contre les boss.

On apprend aussi que le titre sera proposé sous deux éditions : une standard à 19,99 € et une Deluxe à 29,99 €, comprenant une armure, une arme, et un accès à une extension post-lancement. Des prix raisonnables qui peuvent encourager à franchir le pas.