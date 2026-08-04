Crimson Moon, le Soulslike gothique de ProbablyMonsters, sortira le 1er septembre sur PC, PS5 et Xbox Series

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Révélé lors d’un State of Play au printemps, Crimson Moon nous a tout de suite fait penser à Darksiders, sur la première impression visuelle tout du moins. Un RPG d’action-aventure avec effectivement des anges, des démons,et des églises, dont la fenêtre de sortie s’était calée pour la rentrée. Double bonne nouvelle aujourd’hui puisque cette date se précise, comme les éditions du jeu, le tout dans un nouveau trailer de gameplay.

Crimson Moon // Source : ProbablyMonsters

La chasse démarre à la rentrée

Au cas où vous l’auriez loupé, Crimson Moon ne compte pas faire dans la finesse. De belles armures, des bestioles à occire, des mises à mort sanglantes et une bande-son metal, le titre indé de ProbablyMonsters ne s’approche pas sur la pointe des pieds, et le dernier trailer le rappelle.

https://www.youtube.com/watch?v=ul3gAI899IQ

Rappelons que le Soulslike prend place dans un univers inspiré de la Haute Renaissance et de l’art gothique, où les anges et les démons se fichent sur la figure. Jouable en solo ou en coop, on incarne un des quatre Nephilims chargés de sauver l’humanité en chassant la ville de Gildenarch de ses créatures sanguinaires, à travers un titre qui mise sur la rejouabilité avec notamment l’étoffement de son build à mesure qu’on réalise des tentatives, appelées des chasses, pour arriver jusqu’au boss de zone.

La date de Crimson Moon est donc désormais actée au 1ᵉʳ septembre sur PC (via Steam et Epic), PS5 et Xbox Series, et on nous informe aussi que les artistes HEALTH, Jared Dines, Misha Mansoor et Ricky Armellino participent à la bande-son du jeu, notamment celle qui se joue contre les boss.

On apprend aussi que le titre sera proposé sous deux éditions : une standard à 19,99 € et une Deluxe à 29,99 €, comprenant une armure, une arme, et un accès à une extension post-lancement. Des prix raisonnables qui peuvent encourager à franchir le pas.

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Jaquette de Crimson Moon
Crimson Moon
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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