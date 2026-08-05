Moonlighter 2: The Endless Vault sortira de l’accès anticipé et commencera les affaires le 2 septembre

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Révélé à la fin d’année 2024, Moonlighter 2: The Endless Vault a attendu patiemment de trouver sa date de sortie, en ayant eu le temps de préparer son paquetage et d’installer ses étals durant une phase d’early access. Bonne nouvelle, celle-ci est bientôt terminée puisque, tout début septembre, la suite des péripéties de notre aventurier-marchand débarquera en 1.0.

Moonlighter 2: The Endless Vault // Source : 11 Bit Studios

Le premier Moonlighter est offert sur Steam

Mis en scène cette fois-ci dans un univers en 3D et en vue isométrique, symbole d’une ambition réhaussée, Moonlighter 2: The Endless Vault fait partie de ces nombreux projets qui ont d’abord connu un accès anticipé avant de proposer l’expérience complète. Le titre de Digital Sun et 11 Bit Studios nous informe justement que la version finale arrive dans moins d’un mois.

Dans un chouette trailer entre cinématiques et séquences de gameplay, Moonlighter 2: The Endless Vault nous remontre son principe original repris de l’opus précédent. Dans un premier temps, Will explore les contrées dangereuses pour y récupérer du butin, et dans un second, il rentre au village de Tresna pour revendre ses trouvailles.

Un mélange ayant fait la belle renommée de Moonlighter tout court et, ça tombe bien, celui-ci est offert sur Steam. Attention, vous n’aurez que jusqu’au 9 août pour le récupérer définitivement, donc ne passez surtout pas à côté. Et ce n’est pas fini, une démo de ce deuxième opus est disponible sur toutes les plateformes concernées par la sortie. Tout est donc réuni si vous souhaitez plonger dans la licence sans risque.

Moonlighter 2: The Endless Vault passera en 1.0 le 2 septembre sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Jaquette de Moonlighter 2: The Endless Vault
Moonlighter 2: The Endless Vault
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Date de sortie : 19/11/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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