Moonlighter 2: The Endless Vault sortira de l’accès anticipé et commencera les affaires le 2 septembre

Le premier Moonlighter est offert sur Steam

Mis en scène cette fois-ci dans un univers en 3D et en vue isométrique, symbole d’une ambition réhaussée, Moonlighter 2: The Endless Vault fait partie de ces nombreux projets qui ont d’abord connu un accès anticipé avant de proposer l’expérience complète. Le titre de Digital Sun et 11 Bit Studios nous informe justement que la version finale arrive dans moins d’un mois.

Dans un chouette trailer entre cinématiques et séquences de gameplay, Moonlighter 2: The Endless Vault nous remontre son principe original repris de l’opus précédent. Dans un premier temps, Will explore les contrées dangereuses pour y récupérer du butin, et dans un second, il rentre au village de Tresna pour revendre ses trouvailles.

Un mélange ayant fait la belle renommée de Moonlighter tout court et, ça tombe bien, celui-ci est offert sur Steam. Attention, vous n’aurez que jusqu’au 9 août pour le récupérer définitivement, donc ne passez surtout pas à côté. Et ce n’est pas fini, une démo de ce deuxième opus est disponible sur toutes les plateformes concernées par la sortie. Tout est donc réuni si vous souhaitez plonger dans la licence sans risque.

Moonlighter 2: The Endless Vault passera en 1.0 le 2 septembre sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2.