Dragon Ball: Sparking! Zero – Notre avis sur le DLC Super Limit-Breaking NEO

On sort le Champa

Même si certains pouvaient en douter, il semblait difficile d’imaginer Bandai Namco Entertainment abandonner un jeu écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires, d’autant qu’une version Nintendo Switch 2 est également sortie à la fin de l’année dernière. Lancé en 2024, Dragon Ball: Sparking! Zero a continué à faire parler de lui grâce à plusieurs mises à jour ajoutant des personnages issus des dernières productions de la licence, notamment Dragon Ball Super: Super Hero et Dragon Ball Daima. Malgré le soin apporté à ces combattants et à leurs attaques, ces ajouts manquaient cruellement de variété ( manque de nouvelles arènes, de costumes ou encore d’épisodes de combat).

Il aura finalement fallu faire preuve de patience, mais l’attente semble avoir porté ses fruits avec Super Limit-Breaking NEO. Affiché à 34,99 €, le DLC propose un contenu à la hauteur, même si l’on peut comprendre que la facture paraisse salée pour ceux ayant déjà opté pour l’Édition Ultime. Il faut toutefois saluer le travail réalisé. Plutôt que de se limiter à une poignée de personnages supplémentaires et à quelques nouvelles cartes, comme on pouvait s’y attendre, cette extension se montre bien plus ambitieuse.

Nous avons tout d’abord une mise à jour gratuite qui vient renforcer le gameplay avec plusieurs ajustements qui concernent les combats personnalisés, le mode Survie, l’intelligence artificielle et l’équilibrage de nombreux personnages. On note surtout deux nouvelles mécaniques de jeu qui viennent s’ajouter à la palette de coups des combattants :

Le Boost Sparking! : il permet de consommer plusieurs réserves de compétence afin d’augmenter fortement la puissance offensive pendant le mode Sparking!. Une fois l’effet terminé, les caractéristiques du personnage subissent temporairement des malus.

Le Blast enchaîné : il permet de poursuivre un combo après avoir projeté un adversaire. Un combattant placé en réserve peut entrer immédiatement sur le terrain et lancer une attaque Blast prédéfinie.

Le Boost Sparking ajoute un formidable coup de poker dans la mesure où il représente un gros risque, mais aussi une excellente opportunité de finir rapidement votre adversaire si vous être très proche du K.O. Le Blast enchaîné quant à lui rend les changement de personnages bien plus fluide tout en donnant plus d’opportunité de combo. De plus, la mise à jour gratuite introduit trois variantes d’arènes : Terres rocheuses – Vallée blanche, Ruines urbaines – Ciel dégagé et Lave en fusion.

Un DLC qui ne fait pas de Chichi, mais qui en a une

Concernant Super Limit-Breaking NEO, l’enrichissement du roster figure sans doute parmi les plus réussis que nous ayons vus dans un Arena Fighter. Le DLC rassemble des personnages issus de toutes les grandes périodes de la licence, de Dragon Ball à Dragon Ball Super, sans oublier Dragon Ball GT. On retrouve avec plaisir des combattants souvent oubliés dans les adaptations en jeu vidéo, comme Devilman et son Blast Ultime dont les dégâts varient en fonction du degré de malveillance de son adversaire, Paikuhan, issu du film Fusion, ou encore Mighty Mask.

Ce retour sur Dragon Ball: Sparking! Zero rappelle également à quel point le jeu demeure impressionnant visuellement. Les modèles des personnages et les animations affichent toujours un niveau de fidélité qui force le respect. Certains fans ont même relevé quelques retouches apportées sur les modèles de certains combattants comme Gogeta Super Saiyan 4 ou Goku Super Saiyan 3

Les transformations et les différentes attaques sont toujours aussi soignés et certains parviennent même à nous surprendre, comme le Blast Ultime de Trunks GT qui est une référence direct à l’Opening 1 de Dragon Ball GT.

Là où Bandai Namco nous a également surpris, c’est au niveau des costumes qui sont enfin plus variés, du moins pour les personnages principaux. Il débloquent surtout de nouveaux coups en fonction de la tenue équipée. Par exemple, Gohan portant le gi orange de son père peut utiliser son attaque finale emblématique du film dans lequel il affronte Bojack. Le doublage japonais nous régale aussi en tant que fan grâce à des tonnes de nouvelles interactions entre les personnages.

La principale déception concerne finalement les arènes. Si elles restent visuellement réussies, elles manquent encore d’interactions et d’éléments véritablement destructibles. Nous aurions également apprécié un plus grand nombre de nouveaux environnements, en particulier issus de Dragon Ball Super et de Dragon Ball Daima.

La difficulté Krilin

Pour ceux qui ont déjà fait le tour du jeu de fond en comble, Super Limit-Breaking NEO enrichit également le mode Épisode de combat avec de nouveaux scénarios consacrés à Krilin, Tenshinhan, Yamcha et Cell. L’occasion de découvrir de nouveaux What If, mais cette fois-ci à la sueur de votre front. Si vous trouviez déjà certains épisodes particulièrement difficiles comme ceux de Vegeta Gorille ou du duo Goku Black/Zamasu, vous n’êtes pas au bout de vos peines.

En effet, les ajustements apportés à l’intelligence artificielle rendent les affrontements nettement plus intéressants, puisqu’ils demandent une véritable maîtrise des timings et des différents types de contres. En contrepartie, cette difficulté devient parfois frustrante, notamment lorsque l’accès à certains scénarios alternatifs repose sur des conditions de victoire disproportionnées. Lorsque les combats ne sont pas volontairement déséquilibrés (comme celui opposant Krilin à Freezer) ce sont surtout les limites de temps imposées qui finissent par mettre les nerfs à rude épreuve.

La principale nouveauté, et celle qui risque de doubler votre durée de vie sur le jeu, reste toutefois l’Aventure brise-limites. Ce mode solo, qui emprunte plusieurs mécaniques aux roguelites, vous propose de sélectionner un personnage avant de le faire progresser au fil de plusieurs expéditions. Une fois votre combattant choisi, vous avancez sur une carte interactive en consommant des points d’endurance. Celle-ci regroupe différents types de cases : des combats, des événements permettant de gagner de l’expérience, des bonus passifs ou encore des points de récupération d’endurance. En cas de défaite, l’expédition prend fin, mais l’expérience déjà acquise est conservée.

Cette progression permet ensuite d’investir des points dans six caractéristiques différentes (force, PV, recharge du Ki…). Il est ainsi possible de spécialiser chaque personnage selon le style de jeu recherché. Les combattants entraînés dans ce mode peuvent ensuite être utilisés aussi bien en hors ligne qu’en ligne. Si l’Aventure brise-limites finit inévitablement par devenir répétitive, elle n’en reste pas moins particulièrement addictive. Surtout, elle pousse à jouer longuement des personnages que l’on délaisse habituellement au profit des figures les plus populaires du manga.

Super Limit-Breaking NEO est enfin l’extension que Dragon Ball: Sparking! Zero méritait. Après plusieurs DLC trop timides, Bandai Namco Entertainment revoit nettement ses ambitions à la hausse avec un roster généreux, des costumes plus intéressants, de nouveaux épisodes de combat et surtout une Aventure brise-limites aussi addictive que chronophage. Même si certains passages des Épisodes de Combat affichent des contraintes trop frustrantes, le rehaussement de l’IA est une bonne chose dans la mesure où il nous oblige à jouer plus intelligemment. Son tarif pourra refroidir ceux ayant déjà investi dans les précédentes éditions. Malgré tout, Super Limit-Breaking NEO constitue le meilleur argument pour revenir sur Dragon Ball: Sparking! Zero et laisse enfin entrevoir un suivi à la hauteur de son immense potentiel.