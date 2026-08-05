The Walking Dead: Streets of Survival lâchera les rôdeurs le 18 septembre et lance ses précommandes

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Revisiter les événements de la série TV opposant les forces de Rick à celles de Negan, le tout dans un beat’em up en pixel art, telle est la proposition sortie un peu de nulle part de The Walking Dead: Streets of Survival. Concoctée par Odaclick Game et Trailmark Games, et annoncée à l’orée de l’été, cette adaptation a rapidement calé une date de sortie puisqu’elle vient d’annoncer qu’on la retrouvera à la rentrée. Une information dévoilée en vidéo, au même titre que le lancement des précommandes.

The Walking Dead: Streets of Survival // Source : Trailmark Games

Le jeu présente ses bonus d’édition

La série TV mettant en scène Rick et les siens a donné lieu à diverses adaptations vidéoludiques, avec plus ou moins de réussite. Mais un beat’em up comme The Walking Dead: Streets of Survival, ça, on ne s’y attendait pas trop. D’un autre côté, ça canarde tellement à un moment donné dans le show que ce n’est pas si déconnant.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, non seulement on sait quand on pourra prendre part à l’action, mais en plus on aura l’occasion de le faire avec style.

Désormais prévu pour mi-septembre, The Walking Dead: Streets of Survival est prêt à lancer ses précommandes, et puisque le trailer a eu l’idée imparfaite d’incruster dans le décor les bonus prévus, on vous détaille tout cela. L’édition standard est proposée à 19,99 € avec un bonus de préco « Golden Survival Pack » proposant un skin en or pour les armes de Rick, Michonne et Daryl.

On note aussi la présence d’une Deluxe Edition, à 29,99 € comprenant le DLC « Arcade Apocalype Pack » intégrant les bonus suivants :

  • 2 apparences d’armes – Magnum tactique et une apparence d’arme mystère à débloquer
  • 1 apparence de personnage – Rick militaire de la République civile
  • La fosse aux rôdeurs – Un mode de combat de survie sans fin
  • Le mode de difficulté ENFER SUR TERRE – Un mode hardcore sans points de sauvegarde
  • La bande-son numérique

La revisite de l’arc Negan de The Walking Dead: Streets of Survival pourra être vécue le 18 septembre sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.

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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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