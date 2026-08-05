The Walking Dead: Streets of Survival lâchera les rôdeurs le 18 septembre et lance ses précommandes

Le jeu présente ses bonus d’édition

La série TV mettant en scène Rick et les siens a donné lieu à diverses adaptations vidéoludiques, avec plus ou moins de réussite. Mais un beat’em up comme The Walking Dead: Streets of Survival, ça, on ne s’y attendait pas trop. D’un autre côté, ça canarde tellement à un moment donné dans le show que ce n’est pas si déconnant.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, non seulement on sait quand on pourra prendre part à l’action, mais en plus on aura l’occasion de le faire avec style.

Désormais prévu pour mi-septembre, The Walking Dead: Streets of Survival est prêt à lancer ses précommandes, et puisque le trailer a eu l’idée imparfaite d’incruster dans le décor les bonus prévus, on vous détaille tout cela. L’édition standard est proposée à 19,99 € avec un bonus de préco « Golden Survival Pack » proposant un skin en or pour les armes de Rick, Michonne et Daryl.

On note aussi la présence d’une Deluxe Edition, à 29,99 € comprenant le DLC « Arcade Apocalype Pack » intégrant les bonus suivants :

2 apparences d’armes – Magnum tactique et une apparence d’arme mystère à débloquer

1 apparence de personnage – Rick militaire de la République civile

La fosse aux rôdeurs – Un mode de combat de survie sans fin

Le mode de difficulté ENFER SUR TERRE – Un mode hardcore sans points de sauvegarde

La bande-son numérique

La revisite de l’arc Negan de The Walking Dead: Streets of Survival pourra être vécue le 18 septembre sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.