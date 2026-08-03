Last Sentinel, le jeu très ambitieux de Lightspeed LA et Tencent, voit son développement coupé, 80 personnes sont licenciées

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Combien de projets remplis de rêves se sont heurtés à la réalité du développement ? Sans doute trop, puisqu’hormis ceux qui arrivent quand même à sortir, souvent au prix de gros sacrifices, il y a aussi ceux qui ne verront tout simplement pas le jour. Peut-être n’est-ce pas tout à fait terminé pour Last Sentinel, mais les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Le jeu d’action-aventure de Lightspeed LA, filiale de Tencent, a rencontré de gros problèmes dans son développement, et la dernière conséquence de cette situation est le licenciement de 80 personnes au sein du studio californien.

Last Sentinel // Source : Tencent

Celui qui se voyait en Rockstar

Annoncé aux Game Awards 2023 en bombant le torse, Last Sentinel était présenté comme LA grosse cartouche de Tencent, dont le développement était assuré par Lightspeed LA. Un joli trailer en CGI nous laissait mettre un premier orteil dans un Tokyo dystopique. La promesse d’une expérience unique, d’une narration poussée, d’un monde ouvert ambitieux… mais ce seront les seules images que nous n’aurons jamais vues du jeu, hormis les vidéos « Behind the Scenes » prolongeant le mirage.

Jason Schreier nous a en effet gratifiés d’un nouveau papier sur Bloomberg, rempli d’informations sur la situation du projet, avec comme principaux enseignements que le jeu tel qu’on le connait n’existera pas, et que 80 personnes ont été licenciées.

Sans parler qu’une quasi-annulation du jeu semble peu surprenante en raison du manque d’images concrètes à se mettre sous la dent depuis deux ans et demi, Jason Schreier nous rapporte les paroles d’anonymes proches du dossier, faisant état d’un développement ayant duré six ans, frappé de plusieurs reports en interne, pour un budget total s’élevant à des centaines de millions de dollars.

Alors pourquoi autant de moyens mis sur la table pour si peu de résultats ? Eh bien plusieurs éléments de réponse sont évoqués. Premièrement, l’ambition démesurée de Lightspeed, voulant créer un jeu à la Rockstar avec seulement quelques centaines d’employés. Un spectre rôdant au-dessus de la tête des devs certainement à cause, d’une part, de la grosse puissance financière permise par Tencent, ce qui a peut-être donné trop d’idées trop irréalisables, et d’autre part, de Steve Martin, l’homme à la tête du projet, qui a dirigé en son temps le studio San Diego de Rockstar.

Les conséquences d’un projet trouble et trop gourmand

Last sentinel official screenshot 1

Last Sentinel // Source : Tencent

La gestion du studio et du développement révèle en effet des carences. On nous parle surtout d’une absence d’orientation claire du projet, causant la stagnation du développement et un taux de rotation du personnel qui a été élevé, au fil des années. Avant même de passer à l’année 2026, les délais et le budget avaient déjà été largement dépassés.

Les tests réalisés en interne en début d’année n’ont apparemment pas du tout convaincu le studio, pas plus que Tencent. Ce dernier a d’ailleurs posé un ultimatum faisant que Last Sentinel devait afficher un meilleur visage en juillet, sous peine de « conséquences graves ». Les mois qui ont suivi ont montré du mieux, notamment grâce à l’aide d’une équipe menée par Todd Papy, ancien directeur créatif sur la série God of War et ancien Star Citizen Live Game Director. Cependant, le projet était encore très, très loin de pouvoir arriver à la cheville d’un GTA 6.

Et finalement, après une présentation en Chine de cette nouvelle version par Papy et Martin, et au terme de deux interminables semaines d’attente pour l’équipe de développement, le couperet est tombé : Tencent décide que le jeu ne sortira pas. S’ensuit une situation assez terrible pour les employés qui se sont retrouvés dans un bar, attendant leur sort en essayant de le deviner, entre soit un licenciement, soit une réaffectation sur un autre projet.

Il existe d’ailleurs apparemment un autre projet dirigé par Todd Papy, et Lightspeed LA va bien continuer à développer des jeux. Simplement, pour ce qui est de Last Sentinel, soit le titre ressort dans une version totalement différente de ce qui était promis, et ça se ressentirait forcément manette en main, soit le travail réalisé dessus pourrait servir pour d’autres projets.

Quoi qu’il en soit, on pense aux personnes concernées par les licenciements.

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Jaquette de Last Sentinel
Last Sentinel

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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