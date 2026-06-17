Un bundle contenant la Switch 2 avec Pokémon Pokopia sera proposé dès le mois de juillet
Pokémon Pokopia est devenu si populaire qu’il est devenu l’un des plus gros arguments de vente de la Switch 2. Il est donc naturel de voir Nintendo capitaliser sur le succès du jeu en le regroupant dans un bundle avec sa dernière machine.
Un bundle évident, mais sans folie
Dès le 2 juillet, vous pourrez donc retrouver chez votre revendeur préféré ainsi que partout en Europe un bundle contenant la Nintendo Switch 2 ainsi que le jeu Pokémon Pokopia. On ignore encore son prix, mais il faudra faire vite pour se le procurer au tarif le plus bas, étant donné que la Switch 2 verra son prix être augmenté à la rentrée. Comme tous les packs du genre, le jeu sera ici proposé via un code de téléchargement, ce qui sera bien à prendre en compte lors de votre achat si vous préférez avoir un exemplaire physique de vos jeux.
À noter qu’il existe déjà plus ou moins un pack similaire avec la Switch 2 et le jeu d’un côté, mais on parle ici d’un packaging spécial aux couleurs de Pokémon Pokopia. Oui, ça ne change que le carton, mais pour les collectionneurs, cela a peut-être un intérêt. Vivement le retour des vraies éditions uniques pour la console de Nintendo…
Rappelons que Pokémon Pokopia a récemment eu droit à une mise à jour, tandis que le Season Pass découpé en trois parties nous permettra de découvrir quelques nouveautés dès cet été. Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Pokémon Pokopia.