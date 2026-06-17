Un bundle contenant la Switch 2 avec Pokémon Pokopia sera proposé dès le mois de juillet

Un bundle évident, mais sans folie

Dès le 2 juillet, vous pourrez donc retrouver chez votre revendeur préféré ainsi que partout en Europe un bundle contenant la Nintendo Switch 2 ainsi que le jeu Pokémon Pokopia. On ignore encore son prix, mais il faudra faire vite pour se le procurer au tarif le plus bas, étant donné que la Switch 2 verra son prix être augmenté à la rentrée. Comme tous les packs du genre, le jeu sera ici proposé via un code de téléchargement, ce qui sera bien à prendre en compte lors de votre achat si vous préférez avoir un exemplaire physique de vos jeux.

À noter qu’il existe déjà plus ou moins un pack similaire avec la Switch 2 et le jeu d’un côté, mais on parle ici d’un packaging spécial aux couleurs de Pokémon Pokopia. Oui, ça ne change que le carton, mais pour les collectionneurs, cela a peut-être un intérêt. Vivement le retour des vraies éditions uniques pour la console de Nintendo…

Rappelons que Pokémon Pokopia a récemment eu droit à une mise à jour, tandis que le Season Pass découpé en trois parties nous permettra de découvrir quelques nouveautés dès cet été. Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Pokémon Pokopia.