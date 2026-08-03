Attack on Titan 3 sortira le 10 décembre prochain sur PC et consoles

Attack on Titan 3 retracera toute l’histoire de la série

Si vous n’avez pas encore terminé de regarder l’adaptation animée de L’Attaque des Titans, nous vous conseillons de ne pas visionner le nouveau trailer du jeu publié aujourd’hui en raison des nombreux spoilers qu’il contient. Malgré son titre, Attack on Titan 3 ne se contentera pas de poursuivre les événements du précédent jeu. Ce nouvel opus permettra de revivre l’histoire du manga depuis ses débuts jusqu’à sa conclusion, avec plusieurs scènes issues des anciens épisodes entièrement retravaillées.

On nous promet également de nouveaux développements narratifs et des batailles épiques contre les Neuf Titans qui seront réunis pour la première fois dans l’adaptation en jeu vidéo. On y incarnera un membre du Bataillon d’exploration que l’on pourra personaliser à sa guise et il sera même possible de constituer sa propre escouade avec les personnages de l’œuvre de Hajime Isayama.

Le système de déplacement tridimensionnel bénéficiera de plusieurs améliorations afin de rendre les mouvements aériens plus libres. Les Titans disposeront aussi d’attaques et de comportements plus variés. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux jeux d’action dynamiques, Koei Tecmo annonce un mode simplifié qui permettra de réaliser plus facilement les différentes manœuvres.

Attack on Titan 3 introduira également les Missions spéciales extérieures. Celles-ci demanderont d’explorer les territoires situés au-delà des murs, de construire des bases de ravitaillement et de gérer les réserves de gaz, les lames ainsi que le moral de l’escouade. Nous vous renvoyons vers notre récent article récapitulatif pour en savoir plus sur l’ensemble du titre.

Une édition Deluxe avec trois jours d’accès anticipé

Pour cette sortie venant conclure la série de jeu, Koei Tecmo proposera évidemment plusieurs éditions. L’édition standard sera proposée à 69,99 €, tandis que l’édition numérique Deluxe coûtera 89,99 €. Cette dernière comprend un artbook numérique officiel, trois costumes pour Eren, Mikasa et Armin, sept éléments de personnalisation, un pack d’équipements originaux et plusieurs objets permettant de faciliter le début de l’aventure.

Les précommandes de l’édition Deluxe sur PlayStation 5, Xbox Series et PC donneront également accès au jeu 72 heures avant sa sortie, sauf pour la version Nintendo Switch 2. Pour les amateurs de jeux physiques, une édition SteelBook sera également de la partie. On y retrouvera avec un boîtier métallique, une illustration réversible ICONART et deux accessoires de personnalisation pour le personnage principal.

Attack on Titan 3 sera donc disponible le 10 décembre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.