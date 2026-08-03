Rendez-vous le 4 août pour un Nintendo Direct dédié à Fire Emblem: Fortune’s Weave

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Vous attendiez des nouvelles du remake d’Ocarina of Time, impatient que vous êtes. Vous aurez plutôt droit à une présentation détaillée de Fire Emblem : Fortune’s Weave au format Nintendo Direct.

Fire Emblem Fortune's Weave
Fire Emblem Fortune's Weave Artwork // Source : Nintendo

Fire Emblem : Fortune’s Weave nous présentera ses Jeux dans un Direct dédié

Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2, Nintendo multiplie les formats d’annonce en misant beaucoup sur son application Nintendo Today!. Contrairement à ce que beaucoup aimeraient faire croire, les sorties s’enchaînent du côté de chez Nintendo, la firme japonaise, qui accorde plus volontiers qu’avant du temps à des jeux en particulier. Ainsi, Tomodachi Life : Une Vie de Rêve, Star Fox ou encore Splatoon Raiders ont été mis en avant sans faire disparaître le Nintendo Direct de juin.

Parfaitement inscrit dans cette nouvelle dynamique quelque peu troublante pour les habitués des communications massives de Nintendo durant l’ère Switch, Fire Emblem : Fortune’s Weave est le prochain titre qui va avoir les faveurs d’un Nintendo Direct.

La sortie de la prochaine exclusivité majeure de la Nintendo Switch 2 étant prévue pour le 17 septembre prochain, tout se goupille bien. Le rendez-vous est donc pris pour demain, mardi 4 août à 16 h (heure de Paris) pour une présentation d’une vingtaine de minutes.

Si Nintendo a déjà communiqué par petites touches au niveau des personnages du jeu, on devrait en apprendre plus sur le système de jeu et les mécaniques spécifiques à cet épisode tout en découvrant de nouvelles images du jeu. Pas de surprise du côté des canaux de diffusion puisqu’on retrouvera ce Nintendo Direct sur la chaîne YouTube de l’éditeur ainsi que sur l’application Nintendo Today!.

Fire Emblem: Fortune’s Weave reprendra le système de jeu stratégique au tour par tour et avec des personnes très caractérisés. Pour ce nouvel épisode de la vénérable licence, l’action se déroulera au sein et aux abords d’une immense arène, théâtre d’un championnat baptisé les Jeux Héroïques.

Ce dernier se situe au sein de l’Empire de Dagda, qui s’est développé sous l’égide des dieux pendant quinze millénaires. Évidemment, le vainqueur de ces jeux peut demander une faveur divine que beaucoup convoitent.

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