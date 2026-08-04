God of War : Dave Bautista serait pressenti pour reprendre le rôle de Kratos pour la série Amazon

Au moins, pas de souci de musculature

La blessure au biceps de Ryan Hurst a été autant malencontreuse pour l’acteur, contraint de quitter la série, que pour la production, obligée de recaster son Kratos et de réenregistrer les scènes qui le concernent. Avec des préparatifs pour relancer la série fixés à la mi-août, suivie par une production devant redémarrer en octobre, on allait pas trop tarder à voir le nom du nouvel acteur évoqué.

Et d’après Deadline, il devrait s’agir de Dave Bautista, actuellement en négociations avec la prod. Outre sa carrière passée de catcheur qui lui a donné la solide carrure qu’il possède encore et qui collerait bien avec celle de Kratos, l’acteur est aussi connu pour son rôle de Drax dans les Gardiens de la Galaxie du MCU. Le timing est même plutôt bon puisqu’il sort du tournage du dernier film Highlander, pour lequel il a visiblement dû prendre davantage de masse musculaire. Le temps serait donc gagné sur la prépa physique.

Bien que les toutes premières images de Ryan Hurst en tant que Kratos, sans post-prod, avaient suscité bien des moqueries, le cast avait le mérite d’être un peu original, là où l’idée de Bautista donne l’impression d’être sortie tout droit d’un prompt tant elle parait évidente. Maintenant, cela ne veut pas dire que ce soit une mauvaise décision, bien au contraire, et avoir Bautista en Kratos risque même de rajouter un peu de popularité à la série.