Mafia: The Old Country montre son extension « Homme d’honneur » à travers trois minutes de gameplay commenté

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Elle est probablement déjà dans vos agendas depuis son annonce au dernier Summer Game Fest, l’extension « Homme d’honneur » de Mafia: The Old Country arrive dans quelques jours pour prolonger le voyage en Sicile. Ce contenu supplémentaire est scénarisé et apportera aussi des défis destinés à tester vos talents, et tout cela est présenté dans un trailer de gameplay par Josh Zammit, Design Director sur le jeu.

Mafia: The Old Country // Source : 2K

Faites vos preuves à Salieri

Comme nous vous en avions déjà parlé à son annonce, l’extension « Homme d’honneur » de Mafia: The Old Country proposera d’ajouter deux chapitres narratifs inédits mettant à l’honneur Ennio Salieri. Fraîchement libéré de prison, celui-ci souhaite retrouver rapidement l’influence qu’il avait avant, et il a prévu pas mal de choses pour notre héros Enzo. Le dernier nous offre un florilège de ce qui nous attend.

L’extension enrichit les activités du mode Circulation libre. Nous aurons de nouvelles séries de défis à réaliser comme l’élimination de vagues d’ennemis ou la réussite d’objectifs dans un temps imparti, ainsi que de nouvelles courses de voitures à disputer.

Plus important encore, Salieri nous confiera des contrats uniques à remplir, comme l’infiltration d’une ferme de citrons pour éliminer un rival sur le marché du whisky et voler un camion de livraison.

Aussi, comme prévu, de nouveaux joujous vont faire leur apparition. Dites bonjour au fusil à pompe, au Praecisione Speciale, un autre fusil, ou encore au Rimbalzu, un couteau lancer qui, une fois lancé sur un ennemi, rebondit sur un autre à proximité, parce que pourquoi pas.

Des breloques supplémentaires viendront rejoindre votre inventaire, comme le « Dolce Morte » faisant lâcher un fruit à un ennemi une fois tué, pour récupérer du soin. Enfin, de nouveaux véhicules classiques et vintage s’ajouteront à votre garage.

Le DLC « Homme d’honneur » pour Mafia: The Old Country débarquera le 14 août sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series.

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Mafia : The Old Country
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Date de sortie : 08/08/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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