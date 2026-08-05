Mafia: The Old Country montre son extension « Homme d’honneur » à travers trois minutes de gameplay commenté

Faites vos preuves à Salieri

Comme nous vous en avions déjà parlé à son annonce, l’extension « Homme d’honneur » de Mafia: The Old Country proposera d’ajouter deux chapitres narratifs inédits mettant à l’honneur Ennio Salieri. Fraîchement libéré de prison, celui-ci souhaite retrouver rapidement l’influence qu’il avait avant, et il a prévu pas mal de choses pour notre héros Enzo. Le dernier nous offre un florilège de ce qui nous attend.

L’extension enrichit les activités du mode Circulation libre. Nous aurons de nouvelles séries de défis à réaliser comme l’élimination de vagues d’ennemis ou la réussite d’objectifs dans un temps imparti, ainsi que de nouvelles courses de voitures à disputer.

Plus important encore, Salieri nous confiera des contrats uniques à remplir, comme l’infiltration d’une ferme de citrons pour éliminer un rival sur le marché du whisky et voler un camion de livraison.

Aussi, comme prévu, de nouveaux joujous vont faire leur apparition. Dites bonjour au fusil à pompe, au Praecisione Speciale, un autre fusil, ou encore au Rimbalzu, un couteau lancer qui, une fois lancé sur un ennemi, rebondit sur un autre à proximité, parce que pourquoi pas.

Des breloques supplémentaires viendront rejoindre votre inventaire, comme le « Dolce Morte » faisant lâcher un fruit à un ennemi une fois tué, pour récupérer du soin. Enfin, de nouveaux véhicules classiques et vintage s’ajouteront à votre garage.

Le DLC « Homme d’honneur » pour Mafia: The Old Country débarquera le 14 août sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series.