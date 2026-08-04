Fire Emblem: Fortune’s Weave : Tout ce qu’il faut savoir (héros, classes, nouveautés, spoilers…)

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Le Nintendo Direct dédié à Fire Emblem Fortune’s Weave est terminé et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a beaucoup d’informations à digérer. Nous avons eu droit à une vue d’ensemble très exhaustive du prochain opus de la série de Tactical-RPG. On vous résume tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 qui arrive en septembre.

Fire Emblem: Fortune’s Weave - le vrai protagoniste // Source : Nintendo

Un retour à une structure à la Three Houses

Après la parenthèse Fire Emblem Engage, Fire Emblem: Fortune’s Weave revient à une formule qui rappelle fortement celle de Fire Emblem: Three Houses, l’épisode le plus populaire de la série. À l’image de ce dernier, l’aventure repose sur plusieurs protagonistes, chacun poursuivant un objectif bien précis.

Pour rappel, Fire Emblem: Fortune’s Weave nous emmène dans l’Empire de Dagda, en l’an 1449. Cette contrée prospère, gouvernée par des divinités, accueille dans sa capitale les Jeux Héroïques, une prestigieuse compétition dont le vainqueur voit son vœu le plus cher exaucé.

Vous pourrez ainsi emprunter quatre routes scénaristiques différentes en incarnant l’un des quatre protagonistes :

  • Cai : un adolescent originaire du village de Ribeira. Le jour de son quinzième anniversaire, son père est emprisonné pour un crime commis dans le passé. Accompagné de ses amis d’enfance, Cai décide de remporter les Jeux Héroïques afin d’obtenir sa libération.
  • Dietrich : avec son apparence rappelant fortement Alucard de Castlevania, ce jeune guerrier est constamment à la recherche d’adversaires dignes de lui. Après avoir survécu à l’attaque d’une gigantesque créature marine à bord d’un bateau, il échoue sur les terres de Dagda et découvre l’existence des Jeux Héroïques, qui semblent pouvoir satisfaire sa soif de combats.
  • Theodora : reine du royaume de Saramis, elle appartient à une civilisation qui voue un culte à la Muse de la Mort et des Ténèbres, une divinité rejetée par le reste du continent. Déterminée à restaurer l’honneur de sa déesse et de son peuple, elle prend part aux Jeux Héroïques.
  • Leda : issue d’une famille noble, cette jeune musicienne voit son existence basculer après l’assassinat de son père par un mystérieux assaillant. Lorsqu’elle apprend que ce dernier participera aux Jeux Héroïques, elle décide de s’y inscrire afin d’assouvir sa vengeance.

L’un des ajouts marquant par rapport à Three Houses, c’est qu’il sera possible de jouer les quatre voies en parallèle au cours de votre partie. Cela évite ainsi de relancer des New Game + en vous infligeant les longues heures d’introduction.

Une gestion du temps capitale

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Fire Emblem: Fortune’s Weave – Theodora // Source : Nintendo

Les matchs au sein des Jeux constitueront les principales étapes de chaque scénario, mais une grande partie de l’aventure se déroulera entre les affrontements. Durant ces phases, vous disposerez d’un temps limité pour explorer Dagsion et renforcer votre armée. Parmi les activités et services, on retrouve :

  • Une arène permettra de s’entraîner, d’améliorer ses compétences et de débloquer l’utilisation d’armes plus puissantes.
  • On pourra observer les jours de match afin d’obtenir des informations sur vos futurs adversaires.
  • Le quartier commerçant servira à acheter ou renforcer des armes avec les matériaux récupérés.
  • Les temples pourront accorder des bénédictions temporaires, comme une amélioration des statistiques ou une réduction des dégâts.
  • Des examens de certification permettront aussi de débloquer de nouvelles classes, à condition que l’unité concernée possède les compétences requises.

Concernant le recrutement de nouveaux alliés, le Nintendo Direct indique qu’il sera possible de les rencontrer au détour des rues de Dagsion. Reste à voir si d’autres méthodes de recrutement seront proposées dans le jeu complet, notamment au cours des combats, comme dans certains précédents épisodes de la série. Certains accepteront immédiatement, tandis que d’autres devront être convaincus avec des cadeaux ou des repas partagés. Des quêtes limitées dans le temps seront également confiées par les habitants.

La gestion du temps s’annonce donc particulièrement importante, puisqu’il sera également possible de quitter Dagsion afin de visiter d’autres villes, recueillir des informations ou explorer des donjons. Ces derniers renfermeront des matériaux et des trésors La surprise de ce mode réside dans l’introduction d’une sorte de système de combat au tour par tour basée sur des attaques combinées entre plusieurs alliés.

Un système de combat qui n’a pas beaucoup bougé

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Fire Emblem: Fortune’s Weave – Une flèche dans le genou // Source : Nintendo

En matière de gameplay, Fire Emblem: Fortune’s Weave conserve un système de combat très proche de celui des précédents épisodes. Avant chaque bataille, il faudra sélectionner les unités qui composeront votre armée, puis définir leur position de départ. Les classes, les armes, la portée des attaques, le relief et le placement resteront des éléments déterminants pour remporter la victoire.

S’il s’agit de votre premier Fire Emblem, sachez que le jeu reprend le système de rembobinage introduit dans les épisodes récents. Celui-ci permet de revenir à l’un des tours précédents afin de corriger une erreur tactique ou de revoir sa stratégie. Le Nintendo Direct ne l’a d’ailleurs pas mentionné, mais tout porte à croire que le traditionnel mode Mort permanente sera lui aussi de retour pour les vétérans souhaitant retrouver l’expérience classique de la série.

On retrouve bien évidemment le système de classes et le triangle des armes, qui restent au cœur des affrontements. Chaque type d’unité possède ses forces et ses faiblesses : les archers excellent contre les unités volantes, les classes cuirassées résistent efficacement aux attaques physiques mais restent vulnérables à la magie, et ainsi de suite. On note toutefois une petite nouveauté avec l’apparition des armes à feu.

Le terrain jouera lui aussi un rôle important. Selon la case occupée, les unités pourront bénéficier de bonus, comme une augmentation de leur taux d’esquive. De même, la présence d’alliés sur les cases adjacentes permettra d’obtenir différents avantages tactiques.

Enfin, chacun des quatre protagonistes disposera d’une technique exclusive baptisée « Capacité ardente ». Ces pouvoirs consommeront une partie de leurs points de vie en échange d’effets particulièrement puissants :

  • Cai projette une boulet d’énergie qui enflamme une large zone.
  • Theodora utilise un pouvoir ancestral pour fendre la terre et attaquer à très longue portée.
  • Leda joue de la vihuela pour renforcer ses alliés et invoquer des monstres, entre autres.
  • Dietrich dispose d’un simple pouvoir de téléportation.

Leur utilisation pourra donc renverser une situation, mais exposera également votre héros à une élimination plus rapide.

Nouvelles classes et mode souris sur Switch 2

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Fire Emblem: Fortune’s Weave – « il a vaincu une armée… » // Source : Nintendo

Le système de classes reprend lui aussi les bases des récents épisodes de la série. Comme à l’accoutumée, celles-ci sont réparties en trois catégories :

  • Novice
  • Avancée
  • Élite

On y retrouve les incontournables, comme le Soldat ailé, l’Archer ou encore le Cavalier. Plusieurs nouvelles classes font toutefois leur apparition. C’est notamment le cas de l’Aurige, qui combat aux commandes d’un char inspiré de ceux de la Rome antique et peut frapper tous les ennemis alignés sur une même ligne. Ou encore le Cavalier Cornac, qui combat à dos d’éléphant et peut infliger des dégâts d’écrasement sur une large zone.

Enfin, Fire Emblem: Fortune’s Weave sera le premier épisode de la série compatible avec les contrôles à la souris des Joy-Con 2. Cette fonctionnalité permettra notamment de déplacer plus rapidement les unités sur le champ de bataille et de consulter différentes informations.

Attention spoilers : ce qu’il se passe après les Jeux Héroiques

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Fire Emblem: Fortune’s Weave – « Le plus un » // Source : Nintendo

Il est étonnant que Nintendo en dévoile autant d’un coup, en particulier en ce qui concerne la dernière partie de ce Nintendo Direct qui a levé le voile sur le véritable protagoniste de cet opus. Nous sommes en 1454, soit cinq ans après les Jeux Héroïques. L’Empire de Dagda est alors au bord de l’effondrement après le retour de Balor, un dieu démoniaque ressuscité. Les quatre héros ayant joué un rôle important durant la compétition ont disparu, ce qui laisse le monde sans défense face à cette nouvelle menace.

Sothis confie vous confie la mission d’empêcher cette catastrophe. Il sera ainsi possible d’affronter Balor directement en solo ou d’accepter l’aide de Fortuna, une déesse capable de voyager dans le temps. Cette dernière permettra de revenir en 1449 afin de modifier le destin des quatre héros et de les conduire jusqu’à la bataille finale. Une perspective qui, on l’espère, ne va pas drastiquement rallonger encore le temps de jeu en complétant de nouveau quatre voies distinctes.

L’intrigue sera également l’occasion de voir si ces évènements sont liés de près ou de loin à ceux de Three Houses étant donné la précence de Sothis dans une version bien plus âgées.

Fire Emblem: Fortune’s Weave sortira le 17 septembre 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2. Le poids affiché est de 29,5 Go dans sa version numérique.

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Fire Emblem: Fortune’s Weave
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Date de sortie : 17/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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