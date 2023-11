Black Friday : Un SSD 2 To parfait pour la PS5 à un prix canon

Où trouver un SSD PS5 au meilleur prix ?

On tient sans doute ici l’une des meilleures offres SSD de ce Black Friday. On ne présente plus le Crucial PS5 Plus, qui est l’un des SSD les plus en vogue pour la PS5 puisqu’il convient parfaitement à la machine de Sony. Il remplacera à merveille le SSD de la console et vous pourrez installer tous vos jeux dessus pour y jouer tranquillement. Et à l’heure où les jeux pèsent de plus en plus lourd, ce n’est pas du luxe d’avoir un peu de stockage supplémentaire. Notez aussi que vous pouvez parfaitement l’installer sur votre PC fixe si vous préférez.

Surtout quand c’est proposé à bas prix, ou du moins à un prix plus raisonnable que d’habitude. Vous pouvez en effet retrouver le P5 Plus Crucial dans sa version 2 To avec dissipateur intégré au prix de 115,99 €, au lieu des 130 € habituels. Et oui, ici, pas besoin d’acheter un dissipateur en plus puisqu’il est déjà installé. De quoi vous faire économiser quelques euros ainsi que votre tranquillité d’esprit.

Entre cette offre très intéressante et celle sur la PS5, c’est le bon moment pour s’équiper du côté de chez PlayStation à des prix nettement plus avantageux que d’habitude. Notez que si c’est la Xbox Series qui vous fait de l’oeil, des offres devraient arriver dès la semaine prochaine. Comme ça, tout le monde est content.