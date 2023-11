La PS5 est à seulement 409€ pour le Black Friday, un prix encore jamais vu !

Où trouver la PS5 Black Friday au meilleur prix ?

Les soucis de stocks de la PlayStation 5 sont terminés, et ça se voit. Avant de voir arriver le nouveau modèle de la console chez nous, Sony a besoin d’écouler les stocks de sa PS5 traditionnelle. C’est pourquoi le constructeur n’hésite pas à brader le prix de sa machine à un niveau jamais atteint. Elle était déjà descendue à 479 € pendant plusieurs semaines, au lieu de son tarif habituel de 549 €, mais l’offre du jour est encore plus agressive. Vous pouvez dès à présenter retrouver la PS5 au prix de 429 € seulement, et ce dans plusieurs boutiques.

Amazon la liste déjà à 429€, tout comme Micromania. Mais d’autres enseignes vont encore plus loin : Rakuten pousse même la promotion plus loin, avec une offre à 409€ seulement ! Pour cela, il faut prendre ce pack PS5 et y ajouter le code BLACK20, ce qui permet d’appliquer la réduction de 20€ supplémentaires. Autant dire qu’on risque de faire difficilement mieux, même dans les prochains jours. Attention, l’offre (via Carrefour Rakuten) est limitée, il se peut qu’elle ne soit plus disponible très rapidement.

Chez la Fnac, c’est aussi la foire comme on dit : la console passe à 429€ également mais avec 40€ offerts en plus pour les adhérents avec le code BLACKF. 10€ pour chaque palier de 100€ dépensés. La majorité des packs est disponible à 499€, comme nous l’évoquons juste après. Les stocks de la promotion vont fluctuer entre le lancement ce vendredi 17 et la fin de la période de Black Friday. Pensez à réactualiser cette page. Notez que chaque offre à 429€ est la meilleure promotion jamais enregistrée et qu’il sera difficile de faire mieux qu’un pack à 499€.

Tous les packs PS5 en promotion

Et ce n’est pas tout. Puisque le prix de base de la console diminue durant cette période de Black Friday, le prix des packs PS5 fond lui aussi. Ainsi, vous pouvez retrouver tous les packs PS5 au prix de 499 € au lieu de 619 €. Cette offre concerne les packs comprenant Final Fantasy XVI, Marvel’s Spider-Man 2 ou encore Call of Duty Modern Warfare III.

Autant dire que si vous cherchez une PS5, c’est le moment ou jamais, surtout si vous souhaitez offrir un beau cadeau au pied du sapin. Vous ne trouverez sans doute pas mieux avant un bon moment. La plupart de ces packs proposent des jeux récents, tous sortis dans les dernières semaines ou au plus tard, cet été.

Final Fantasy XVI est le dernier épisode de la saga si bien connue. Jouable sans avoir fait les autres jeux Final Fantasy, il s’agit d’une aventure plus tournée vers l’action. Marvel’s Spider-Man 2 lui est un vrai succès et se présente comme la suite directe du premier opus, avec une histoire plus ambitieuse et plus impressionnante. Quant à Modern Warfare 3, il s’agit ni plus ni moins du Call of Duty le plus récent, sorti il y a quelques jours, bien que celui-ci a encore une fois divisé le public.

Les manettes DualSense aussi en promotion

Ce n’est d’ailleurs pas le seul bon plan pour ce début de la Black Friday Week : la manette DualSense est également en promotion sur Amazon. Au lieu des 64.99€ habituellement affichés, celle-ci est à seulement 49.99€. Autant dire que c’est une offre à ne pas manquer ! Vous la retrouverez à ce bas prix dans plusieurs coloris : Rouge (Cosmic Red), Rose (Nova pink), Noire (Midnight Black) et Gris Camouflage.

La PS5 au prix le plus bas jamais enregistré

Vendu en 2020 au prix initial de 499€, la PlayStation 5 avait ensuite monté son prix suite à l’inflation et d’autres raisons financières évoquées par Sony. 549€, c’est le tarif de base, avec parfois des promotions allant jusqu’à 50€. Les packs étaient souvent plus intéressants, comme le démontrent les bundles Call of Duty et Spider-Man 2 évoqués plus haut. Mais jamais la PS5 a été proposée à moins de 430€ : c’est donc la meilleure offre jamais recensée. Si vous hésitez, foncez : il n’y aura probablement pas de meilleure offre cette année, ni pour les fêtes de fin d’année, ni pour le Black Friday la semaine prochaine. Au mieux, l’offre sera égalée, mais jamais meilleure, pas cette année.

La PS5 est la dernière console de Sony et fait face à la Xbox Series de Microsoft. Elle propose une définition pouvant aller jusqu’à la 4K, du ray-tracing, du HDR et d’autres technologies, notamment l’Audio 3D ou encore une manette aux ressentis particuliers. Si peu d’exclusivités nouvelle génération sont présentes, elle permet de jouer à la quasi-intégralité du catalogue PS5 avec sa rétrocompatibilité et de nombreux jeux sont encore prévus.